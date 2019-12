Producent kopverdover betreurt stopzetten test

Het bedrijf Dutch Vision Solutions betreurt dat landbouwminister Carola Schouten niet verder wil werken aan de ontwikkeling van de elektrische kopverdover.

Het bedrijf denkt dat de minister haar besluit heeft genomen op basis van onvolledige informatie. De elektrische kopverdover is ontwikkeld als diervriendelijk alternatief voor het waterbad om kippen te bedwelmen voor de slacht.

Ministerie ondersteunde ontwikkeling

Het ministerie heeft de ontwikkeling van de kopverdover mede ondersteund. Maar inmiddels is de minister van oordeel dat er onvoldoende waarborgen zijn voor het dierenwelzijn tijdens de uitvoering van de test met de elektrische kopverdover.

‘Nieuwe en extra eisen stelt die niet op wet- of regelgeving zijn gebaseerd’

Dutch Vision Solution meent dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de kopverdover nieuwe en extra eisen stelt die niet op wet- of regelgeving zijn gebaseerd. Het bedrijf heeft “alle benodigde onderzoeken, rapportages en correspondentie aan de projectgroep leden ter hand gesteld omdat NVWA niet over voldoende dossierkennis beschikte”, aldus DVS in een reactie. Het bedrijf veronderstelt dat het besluit om de kopverdover niet verder te ondersteunen door de minister is genomen omdat haar een deel van de informatie over de kopverdover is ontgaan of dat die informatie “door de onwrikbare opstelling van NVWA terzijde geschoven is”.