Ontnemingen en boetes geëist vanwege teveel legkippen

Tegen twee pluimveehouders in Woudenberg (U) zijn boetes van € 25.000 en ontnemingen tot € 100.000 geëist.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hadden ze minder dierrechten dan het aantal kippen dat zij hielden. De ene pluimveehouder wordt er van verdacht in 2015 en 2016 in totaal 40.000 legkippen meer te hebben gehouden dan waarvoor hij dierrechten had, bij de andere ging het om 20.000 legkippen te veel in 2016. De boetes – beide de helft voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar – worden geëist wegens overtreding van de meststoffenwet. Met de ontnemingen wordt de pluimveehouders de extra opbrengst ontnomen die zij hebben genoten doordat zij hebben bespaard op de kosten van rechten. Bij de ene pluimveehouder is de ontneming € 97.044, bij de andere € 46.955.

Ondermijning van systeem en concurrentievervalsing

Het stelsel van dierrechten is in het leven geroepen, zodat de overheid de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt in een jaar kan beheersen. Het overtreden van de meststoffenwet leidt tot ondermijning van het systeem en concurrentievervalsing: “Niets is frustrerender dan zelf je bedrijf runnen volgens de regels, terwijl anderen die het niet zo nauw nemen met de regels daarmee gewoon wegkomen zonder consequenties”, zei de officier.

Themazitting over mestfraude

De twee pluimveehouders stonden terecht voor de Rechtbank in Amsterdam in een themazitting over mestfraude. De zaken tegen twee andere pluimveehouders, ook uit de provincie Utrecht, zijn aangehouden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.