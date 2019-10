Vraagprijzen pluimveerechten fors lager dan vorig jaar

Vorig jaar werden na het wegvallen van de POR-regeling torenhoge prijzen gevraagd voor pluimveerechten. Dit jaar ziet de markt er anders uit en zijn de vraagprijzen voor zowel koop- als leaserechten fors lager dan in 2018.

Het is nog rustig op de markt voor pluimveerechten. De handel komt dit najaar later op gang dan in de voorbije twee jaar, zo merken intermediairs. De markt voor kooprechten ligt nog vrijwel stil. In de markt voor leaserechten zit wel enige beweging. De vraag naar leaserechten is wel beduidend minder dan vorig jaar en verleasers lijken nu eerder bereid om door te pakken.

Vraagprijs pluimveeleaserechten tussen € 1,50 en € 1,70

De afgelopen weken zijn in Oost verschillende transacties gedaan voor € 1,55 tot € 1,60 per eenheid. Daarbij ging het om relatief grote partijen van 5.000 tot 10.000 eenheden per transactie.

Ter vergelijk: in regio Oost liep de vraagprijs voor leaserechten vorig jaar op naar € 3 per eenheid. De vraagprijs bedraagt er momenteel € 1,60 tot € 1,65 per eenheid. In regio Overig ligt de vraagprijs rond € 1,50 per eenheid. In Regio Zuid zou het gaan om € 1,70 per eenheid. Dit is een richtprijs, aangezien in deze regio nog nauwelijks handel wordt gedreven.

Prijs kooprechten duidelijk lager dan in 2018

Als het gaat over kooprechten is vergeleken met vorig jaar ook een wereld van verschil zichtbaar. Destijds liep de prijs van kooprechten op naar € 24 tot € 25 in regio’s Oost en Zuid. Dit jaar worden in beide regio’s prijzen van € 17 tot € 18 per eenheid gevraagd. In regio Overig ligt de richtprijs een paar euro lager.

De verminderde vraag naar pluimveerechten wordt mogelijk voor een deel veroorzaakt door een kleiner aantal leghennen. Het is nog de vraag welk effect de stikstofproblematiek precies gaat hebben op de markt voor pluimveerechten.