Sector verontrust over dreiging vogelgriep

De vondst van enkele met vogelgriep besmette eenden in het Eemmeer en de vaststelling van de ziekte bij een hobbypluimveebedrijf in Duitsland zijn verontrustend.

Dat zeggen pluimveebestuurders Eric Hubers (LTO/NOP) en Hennie de Haan (NVP). Zowel in het Eemmeer als in het Noord-Duitse Wismar ging het om hoogpathogene vogelgriep, type H5N6. In een van de dode dieren in het Eemmeer werd ook laagpathogene vogelgriep van het type H5N3 vastgesteld.

Te vroeg voor preventieve ophokplicht

“Het is nog vroeg. De vogeltrek is nog niet begonnen. Maar in Rusland is het erg onrustig. Ik ben best wel zenuwachtig over datgene wat er komen gaat”, zegt Hennie de Haan. Ze vindt het nu nog te vroeg voor een preventieve ophokplicht. Volgens haar hebben bedrijven met uitloophennen dan geen kans om te overleven. “Na 16 weken ophokken worden de eieren van uitloopkippen afgewaardeerd.”

Extra aandacht voor bedrijfshygiëne

Ook Eric Hubers vindt de vogelgriepdreiging verontrustend. “Na de ontwikkelingen van de afgelopen jaren ben ik chronisch verontrust. We moeten er nu weer kort op zitten. De vondst van zieke en dode dieren in de natuur betekent dat we op het gebied van biosecurity alle zeilen bij moeten zetten.” Hubers hamert op extra aandacht voor bedrijfshygiëne, om het risico op versleping te reduceren. “Volgens mij wordt nog altijd onderschat dat ziektes zich gemakkelijk via erfbetreders kunnen verplaatsen.”

Strategische aanpak

Er wordt gewerkt aan een strategische aanpak om vogelgriep te bestrijden. Daarbij wordt ook gesproken over regionale ophokplichten, zo laat Hubers weten. De Haan: “Vogelgriep is een thema waar we zeker ook de komende jaren nog mee te maken hebben. Azië blijft een bron van vogelgriepvirussen. Er wordt wel gevaccineerd. Maar het probleem is zeker niet onder controle.”