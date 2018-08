Duitsers kopen iets minder eieren dan jaar geleden

Duitse huishoudens kochten van januari tot en met juni 2018 4.236 miljoen eieren.

Dat is 2,5% minder dan in de eerste jaarhelft van 2017. Dit blijkt uit onderzoek van het GfK-huishoudpanel waarover marktonderzoeksbureau Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) in Bonn bericht.

Meest verkochte eieren zijn scharreleieren

Scharreleieren domineren de Duitse eiermarkt: 57,4% van de huishoudelijke aankopen betrof scharreleieren. In de eerste jaarhelft van 2017 lag dat rond de 64%. Deze vergelijking gaat echter mank: vorig jaar moesten eieren van vrije-uitloopkippen als scharrelei worden afgezet wegens de langdurige ophokplicht als gevolg van vogelgriepbesmettingen.

Vrije-uitloopeieren maakten in de eerste helft van 2017 21,1% van de huishoudelijke aankopen uit, in 2018 28,5%.

Aandeel biologische eieren

Het aandeel biologische eieren bedroeg van januari tot en met juni 13,2%. Dat is 0,4 procentpunt lager dan in de eerste jaarhelft van 2017.