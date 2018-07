Controle op vangen en laden Belgische vleeskuikens

Controleorganisatie Quality Partner gaat vanaf 1 augustus in België het vangen en laden van vleeskuikens controleren.

De Belgische pluimveeslachterijorganisaties VIP en NVP hebben deze controleorganisatie daartoe opdracht gegeven. Volgens Johan Van Bosch, secretaris van de NVP, doen de slachterijorganisaties dit op verzoek van de Vlaamse minister van dierenwelzijn Ben Weyts.

In juni kwamen undercoverbeelden van het laden van vleeskuikens naar buiten gekomen. De minister heeft daarna de pluimveevleesketen gevraagd om een evaluatie van het actieplan om het aantal dood op de slachterij aangevoerde kuikens (zogenoemde doa’s) terug te dringen.

Pluimveeorganisatie staat niet achter controles

De Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders-organisatie (Landsbond) reageert afwijzend op de controles en raadt leden aan deze te weigeren en controleurs de toegang tot het bedrijf te verbieden.

“Omdat dit niet in overleg met de sector beslist werd maar enkel uitgaat van de slachterijen staan we als organisatie niet achter dit initiatief”, schrijft de Landsbond aan zijn leden.

‘Vleeskuikenhouders krijgen zwartepiet doorgespeeld’

Volgens Dirk Ghyselen, hoofd van de sectorgroep Braad van de Landsbond, hebben de pluimveehouders niets te verbergen, maar lijkt het er nu op dat de slachterijen de vleeskuikenhouders de zwartepiet willen doorspelen. “Het lijkt alsof de doa’s worden veroorzaakt op de braadkippenbedrijven. Maar tijdens het transport kan er ook wat misgaan.”

Ghyselen weet van vrachtwagens met slachtrijpe kuikens die een uur lang hebben stilgestaan in de file. En van slachterijen die geen goede voorzieningen hebben als vrachtwagens moeten wachten voor gelost te kunnen worden. “De afspraak in het actieplan was dat elke schakel zijn eigen werkzaamheden zou beoordelen. Braadkippenhouders zouden extra gaan toezien op het vangen en laden”, zegt Ghyselen.

Bespreken in vergadering

“Indien zulke controles wenselijk zijn in het kader van het opgestelde actieplan, dan dienen dergelijke ingrijpende zaken eerst op de geplande vergadering van 5 september besproken te worden”, zo staat in de brief van de Landsbond aan zijn leden.

Van Bosch: “Wij hadden op 5 september om tafel kunnen gaan zitten en dan had iedereen elkaar met de vinger gewezen. Wij hebben nu het initiatief genomen door er een neutrale partijen naar te laten kijken.”

De onaangekondigde controles zullen gedurende 3 maanden plaatsvinden. De rapportering is anoniem.