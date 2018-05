Erfbetreders gezocht voor vogelmijtproject

Voor het project ‘Aanpak van vogelmijt bij pluimvee’ worden erfbetreders en adviseurs gezocht, om de pluimveehouders die aan het project deelnemen, te begeleiden en te ondersteunen bij onder meer de monitoring.

Voor hen is op 7 mei een bijeenkomst bij Aeres 3 in Barneveld.

Doel van het project is te komen tot een effectieve en duurzame aanpak van vogelmijt op pluimveebedrijven door het toepassen van IPM (Integrated Pest Management). IPM wordt met succes toegepast in de tuinbouw en wordt als kansrijk gezien tegen vogelmijt bij kippen. Voor de introductie en toepassing van IPM op kippenbedrijven is samenwerking met erfbetreders en adviseurs cruciaal. Zij kunnen eraan bijdragen dat IPM op uniforme wijze wordt toegepast op de deelnemende opfok- en legbedrijven.

30 pluimveebedrijven

Het is de bedoeling om gegevens te verzamelen op 30 pluimveebedrijven (opfok- en leghennenbedrijven). Pluimveehouders zijn al eerder opgeroepen zich aan te melden voor het project.

Het vogelmijtproject is tot stand gekomen door financiële bijdragen van het ministerie van LNV, de provincie Gelderland, de gemeentes in de regio Food Valley, Avined, het Fonds Pluimveebelangen en het bedrijfsleven. Wageningen Universiteit & Research, Bionext en het Poultry Expertise Centre voeren het project uit in samenwerking met LTO Nederland, NVP en andere belanghebbenden in de pluimveesector.

De bijeenkomst voor erfbetreders op 7 mei vindt plaats in het auditorium van Aeres, Barnseweg 3 in Barneveld (Gld.). Zij krijgen er informatie over onder meer het belang van IPM, de inhoud van het project, de rol van pluimveehouders, erfbetreders en adviseurs en een toelichting op de trainings- en coachingsbijeenkomsten in het project.

Inlichtingen en aanmelding (uiterlijk op 3 mei) bij e.bethlehem@poultryexpertisecentre.com.