Commissie wil Oekraïne-verdrag wijzigen om kip

De Europese Commissie wil het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne wijzigen wat betreft de invoer van pluimveevlees.

De Commissie heeft de Raad van de Europese Unie gevraagd om een machtiging om de onderhandelingen te mogen openen.

Maas in associatieverdrag

Door een maas in het associatieverdrag kunnen Oekraïense pluimveeverwerkers nu in principe onbeperkt heffingsvrij borstfilet naar de Europese Unie exporteren, in tegenstelling tot wat de EU dacht afgesproken te hebben. Zij doen dit door een bijzondere versnijding van een borstkap waar een deel van de vleugel er nog aan naar de EU te exporteren, die onder de categorie ‘overige’ valt, waarvoor geen heffingen of quota gelden. De Europese Commissie wil dat de overige-categorie alsnog onder het vastgestelde quotum voor kipdelen gaat vallen, en is in ruil daarvoor bereid het bestaande quotum te verruimen.

Quotum loopt op tot 20.000 in 2021

Dit jaar bedraagt het quotum voor de invoer van kipdelen uit Oekraïne 17.600 ton, en dat loopt volgens de huidige afspraken op tot 20.000 ton in 2021. De Europese Commissie wil in de nieuwe afspraken rekening houden met de hoeveelheid kip die in de periode van juli 2017 tot en met juni 2018 is binnengekomen onder de overige-categorie, en met ‘de waarschijnlijke toename van de handel’. In de genoemde periode exporteerde Oekraïne 43.967 ton pluimveevlees naar de EU onder de overige-categorie. Die werd dan op Europese bodem ontbeend en ontdaan van het vleugel-deel.

Verstoring ‘delicaat’ Europees evenwicht

Europese pluimveeverwerkers dringen al het hele jaar aan op een oplossing bij de Commissie. De laatste maanden komt er maandelijks zo’n 5.000 ton binnen onder de overige-categorie. Volgens de Europese Commissie kan de snelle toename van de rechtenvrije invoer van dit specifieke pluimveedeel (‘dat tijdens de onderhandelingen over de overeenkomst noch bestond, noch te voorzien was’) het delicate evenwicht op de EU-markt voor pluimveevlees verstoren en ondermijnt het de bescherming voor de markt van borstfilet waarover in het akkoord afspraken gemaakt zijn. De Commissie stelt dat het evenwicht op de EU-pluimveevleesmarkt dit jaar alleen kon worden bewaard doordat de import vanuit Brazilië zover terugviel vanwege voedselveiligheidsproblemen.