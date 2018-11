Eerste eieren van ‘broederloze’ legkippen in schap

De eerste consumptie-eieren van legkippen waarvan de broertjes niet als eendagskuiken gedood zijn, liggen donderdag 8 november in de schappen van de Duitse supermarktketen Rewe in Berlijn.

Het bedrijf Seleggt, dat de techniek ontwikkelde om met een hormoontest de broedeieren op dag 9 tijdens het broedproces te seksen, heeft dat dinsdag 6 november bekendgemaakt. Seleggt verwacht de methode in 2019 verder uit te rollen in onder meer Nederland.

Hormoontest bepaalt geslacht broedei

Met de Seleggt Acus-methode van Seleggt wordt op dag 9 van het 21-dagen durende broedproces een klein beetje embryo-urine uit het ei gehaald via een non-invasieve methode. Met een hormoontest, ongeveer vergelijkbaar met een zwangerschapstest, wordt vervolgens het geslacht van het broedei bepaald en worden de broedeieren gesorteerd. De hen-eieren gaan terug de broedkast in, de haan-eieren worden verwerkt tot veevoer-component.

Seleggt Acus neemt na ruim een week broeden automatisch wat vloeistof uit het broedei en brengt dit monster over naar een meetapparaat voor een hormoonanalyse. - Foto: Seleggt

Praktijkrijpe techniek

Het Duits-Nederlandse consortium Seleggt is de eerste partij die erin slaagt het seksen van broedeieren naar de commerciële praktijk te vertalen. Seleggt is een samenwerkingsverband van broedmachinefabrikant HatchTech, de Duitse supermarktketen Rewe en de universiteit van Leipzig.

Verschillende andere internationale partijen werken ook aan het ontwikkelen van technieken voor geslachtsbepaling in het broedei, waaronder het Nederlandse In Ovo dat vorige week aankondigde een nieuwe investeerder te hebben gevonden om hun techniek praktijkrijp te maken, en het Duitse bedrijf Agri Advanced Technologies, onderdeel van de EW Group waartoe ook fokbedrijf Lohmann behoort.

Seleggt, Rewe Group en het Duitse ministerie van voedsel en landbouw, geven donderdag 8 november in Berlijn een verdere toelichting op de ontwikkeling. In Duitsland stuurt de overheid al langer aan op een wettelijk verbod op het doden van eendagshaantjes. De rechter heeft daar tot zover een stokje voor gestoken omdat er geen werkbaar alternatief voorhanden was.