Europees Parlement: betere naleving kuikenrichtlijn

Het Europees Parlement wil een betere naleving van de bestaande Europese vleeskuikenrichtlijnen.

Het Parlement vraagt de Europese Commissie en lidstaten om te borgen dat de richtlijn in alle lidstaten volledig nageleefd wordt. Volgens een recent rapport van de Europese Commissie zou de vleeskuikenrichtlijn nu in twee derde van de lidstaten volledig geïmplementeerd zijn.

Land van oorsprong pluimveevlees vermelden

Een overgrote meerderheid van de Europarlementariërs stemde donderdag in met een resolutie die betrekking had op de vleeskuikenhouderij. Zij vroegen de Europese Commissie daarin ook om te komen met wetgeving die het verplicht maakt om het land van oorsprong te vermelden van geïmporteerd vlees dat verwerkt is producten bestemd voor retail, catering en de foodservice-industrie. De parlementariërs stelden voor om een soortgelijk systeem als de codes op eieren op te tuigen voor pluimveevlees.

Het Parlement vraagt de Commissie om ‘alternatieve productiewijze’ voor vleeskuikens aan te moedigen. - Foto: Henk Riswick

Het Parlement wil verder dat de Commissie gaat zorgen dat geïmporteerd pluimveevlees voldoet aan de standaarden in de Europese Unie op het gebied van dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid.

Dierwelzijn en antibioticaresistentie

Naast een gelijk speeldveld focust de resolutie sterk op dierenwelzijn en antibioticaresistentie. Het Parlement vraagt de Commissie om ‘alternatieve productiewijze’ voor vleeskuikens aan te moedigen, een stappenplan te maken voor duurzame vleeskuikenproductie en -fokkerij om dierenwelzijn te borgen, en meer onderzoek te doen naar antibioticaresistentie.

De aangenomen resolutie is niet bindend. Het is alleen een richtlijn die de Europarlementariërs meegeven aan de Commissie. Eerder deze maand uitte het Europees Parlement zich al zeer kritisch over de vleeskuikenhouderij.