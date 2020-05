AVP opbouwtank en verdeelset voor vloeibare kunstmest

APV ontwikkelde de LF 600 M1, een (front)tank met pomp en sproeiers om tijdens het zaaien of een bodembewerking vloeibare kunstmest toe te dienen.

APV Technische Produkte, een Oostenrijkse landbouwmachinefabrikant, heeft in het leveringsprogramma nu ook een tank met pomp en sproeiers waarmee boeren vloeistoffen kunnen uitrijden in combinatie met een andere werkgang. Veelgebruikte toepassing is vloeibare kunstmeststoffen, maar ook gewasbeschermings- of plantversterkende (biologische) middelen zijn een mogelijkheid.

Met de fronttank dien je tegelijk met bijvoorbeeld rotorkopeggen of frezen vloeibare kunstmeststof toe. Of vloiebare hulpstoffen voor de planten, zoals in de biologische sector wel wordt gedaan. - Foto: APV Technische Produkte

De LF 600 M1 (LF staat voor Liquid Fertilizer, vloeibare meststof) bestaat uit een tank van 600 liter, een doseerpomp (20 liter/min), een bedieningscomputertje, een flowmeter en bekabeling. Het geheel vergt een 12 V-stroomvoorziening. De tank past in een cat. 1 of 2 fronthef of is op een machine achter de trekker te monteren. Verder is voorzien in een 25 liter schoonwatertankje, een vulzeef, een roerinrichting en ledverlichting.

Vier verdeelopties

Voor de verdeling van de vloeistof is verder nog een verdelerkop nodig; die kan de klant bestellen met 12, 24, 36 of 48 uitstroomopeningen, slangen en puntstraaldop. Andere doppen zijn als optie verkrijgbaar. De openingen zijn naar believen af te doppen, in beginsel zijn alle configuraties tussen 2 en 48 mogelijk.

De tank is ook achter op een machine op te bouwen, denk aan een maiszaaimachine.

De meegeleverde computer kan de uitstroom (naast de flowmeter) optioneel ook sturen op basis van de rijsnelheid met behulp van optionele sensoren, bijvoorbeeld via 7-polige stekker, gps of trekschakelaars; dit maakt ook in/uitschakelen op kopakkers mogelijk.

APV is in Nederland te koop bij Kruse in Ootmarsum (Ov.). Zij verzorgen op wens ook de opbouw, of leveren aan een lokale LMB om het op te bouwen; de handige sleutelaar zou het ook zelf kunnen.

Een andere toepassing is op een aardappelpoter om beschermingsmiddel mee te geven in dezelfde werkgang.

De bruto prijs voor tank en toebehoren bedraagt € 5.000. Reken voor een verdelerkop met 48 uitstroomopeningen op € 1.000.