Smart Reporting voor registratie bewerking per perceel

Krone Smart Telematics biedt een nieuwe functionaliteit aan: Smart Reporting. Daarmee kan een loonwerker eenvoudig en snel met de computer of tablet de gegevens van het zojuist bewerkte perceel uitwerken en analyseren.

Van tevoren perceelsgrenzen invoeren in het systeem is niet nodig. Een klik op een rijspoor is voldoende, waarna het totale rijspoor van het desbetreffende perceel wordt overgenomen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld werktijd, opbrengst en dieselverbruik worden vastgelegd.

Satellietgegevens van Sentinel

Krone Smart Telematics gebruikt satellietgegevens van Sentinel om de perceelsgrenzen te herkennen.