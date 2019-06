Dubbellucht voor de minishovel

Bedrijf Starco komt met dubbellucht voor minishovels; vlot te koppelen met het GS Schaad-systeem

Dubbellucht aan de minishovel is voortaan te krijgen via Starco. Dit Deense bedrijf ontwikkelde de dubbellucht samen met Avant Tecno, de Finse fabrikant van de opvallende groene minishovels.

De eerste versie is een 12 inch wiel dat te koppelen is aan de voorwielen van de shovel via het GS Schaad-systeem. Starco wil de dubbellucht wereldwijd voor alle merken onder de naam AW mini gaan aanbieden en zal daarmee beginnen vanaf de Agritechnica eind dit jaar.