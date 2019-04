Kuhn komt met slimme verdeelkop voor zaaimachines

Kuhn heeft een intelligente verdeelkop ontwikkeld voor zijn pneumatische zaaimachines. De Vistaflow verdeelkop is geheel via Isobus in te stellen op werkbreedtes en sporen van de vervolgbewerkingen.

De Vistaflow verdeelkop kan een zaaimachine op elk gewenste breedte instellen door elektrisch openingen af te sluiten. Zo zijn er via de terminal in de cabine rijsporen en spuitpaden te creeren.

Meer mogelijkheden in machinepark

Daardoor hoeft de breedte van het volgende werktuig zoals bijvoorbeeld een spuit of kunstmeststrooier niet per se een veelvoud van de zaaimachine te zijn. Dit geeft meer mogelijkheden in het machinepark. Aanpassen van de verdeelkop voor rijspoorschakeling door het verplaatsen van rijspoorkleppen is dus niet meer nodig.

Als een opening verstopt raakt, licht een lampje op zodat de verstopping snel te vinden is. - Foto: Kuhn

In de terminal wordt simpelweg de spoorbreedte en de breedte van de banden ingevoerd en de plaats in het perceel waar deze moeten komen te liggen. De Vistaflow kiest daarbij in welke werkgang hij welke openingen moet sluiten.

Ook verstoppingen van de openingen door vervuild zaad worden opgemerkt. De chauffeur krijgt dan een melding op de terminal en een ledlampje brandt op de betreffende opening in de verdeelkop zodat de verstopping vlot is te vinden.