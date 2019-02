Krone bouwt ‘hakselaartechniek’ op opraapwagen

Door een upgrade die machinebouwer Krone doorvoerde bij zijn opraap- en doseerwagens in de ZX-serie, zijn deze nu standaard uitgerust met drukontlasting en optioneel met grotere banden.

Krone richt zich met een opfrisbeurt voor zijn ZX-opraap- en doseerwagens op noviteiten die de bodem beschermen. Ten eerste is dat een elektrisch-hydraulisch bediende bodemdrukontlasting van de pick-up. En daarnaast zijn de (meeste) vernieuwde wagens geschikt voor een maat grotere banden: 30,5 in plaats van 26,5 inch.

Dankzij de bodemdrukontlasting hoeft de pick-up niet altijd met het volle gewicht op de bodem te drukken. - Foto's: Krone

Technieken voor hakselaars

Drukontlasting is bekend van hakselaars. Omdat de diverse voorzetstukken voor zo’n hakselaar nogal uiteenlopen in gewicht en dus met verschillende kracht op de bodem drukken, zijn die machines uitgerust met drukontlasting. Die geeft aan de tegenovergestelde zijde van een draaipunt tegendruk, zodat het voorzetstuk met minder kilo’s op de bodem drukt. De gebruiker bepaalt de gewenste resterende bodemdruk.

Elektro-hydraulische drukontlasting

De hydrauliek van de pick-up van opraapwagens en dergelijke heeft normaliter maar 2 ‘standen’, omhoog voor transport en omlaag om gras te rapen. Dan drukt de pick-up met zijn volle gewicht op de grond. De nieuwe Krones zijn echter nu dus ook voorzien van zo’n drukontlasting. Elektro-hydraulisch geregeld, dus de chauffeur kan de bodemdruk waarmee de pick-up met de tastwielen over de grond loopt vanuit de cabine aanpassen. Het voordeel volgens Krone is dat je bij bijvoorbeeld hogere rijsnelheden (boven 15 km/u) of bij meer oneffen percelen met een lagere bodemdruk kunt rijden. Ook als een hoogtewiel wat wegzakt in het trekkerspoor zal de pick-up (bij Krone is die van het ‘stekende’ type) minder naar beneden zakken. De loop van de wagen en het op en neer bewegen van de pick-up gaat zo gelijkmatiger.

Banden van 1,5 meter doorsnee

Om de zode te ontzien, heeft de klant nu ook de keuze om banden in de maat 710/50 R30,5 of 800/45 R30,5 onder de ZX te laten zetten. Standaad is 26,5 inch. Dit kan bij alle 3 de modellen en zowel bij tandem-assers als tridems, met uitzondering van de ZX 470 tridem. Daar zou de uitklapbare messenbalk worden gehinderd; de keus blijft hier dus beperkt tot de standaardbanden.

De standaard bandenmaat op de ZX is 26,5 inch. Optioneel is op de meeste typen ook 710/50 of 800/45 te krijgen in de maat 30,5 inch.

Door de grotere maat verspreiden de banden het gewicht van de opraapwagen over meer vierkante centimeters, wat de graszode spaart. Ook trekt het lichter, wat weer gunstig is voor het brandstofverbruik.

Prijzen

De prijzen beginnen bij de kleinste ZX 430 GL met € 128.655 bruto; die is dan compleet maar zonder terminal. Hij is wel op een Isobus-terminal aan te sluiten. De drukontlasting behoort zoals gezegd tot de standaarduitrusting, de meerprijs voor de optie 30,5 inch banden bedraagt € 6.300 voor een tandemmodel (4 banden).