Trekkerfabrikant Valtra komt met smalspoortrekkers op de markt, ingekocht bij Carraro Agritalia.

Valtra gaat voortaan ook smalspoortrekkers verkopen. Op de Agritechnica in Hannnover is de eerste, zogeheten F-serie, gepresenteerd. De trekker wordt gebouwd in Italië, door Carraro Agritalia. Dat wil zeggen dat de trekker technisch gezien veel gelijkenissen heeft met Massey Ferguson, John Deere, Claas en de eigen Carraro Agritalia-trekkers. Overigens, alleen de kleur is anders dan de donkergrijze Carraro Agritalia-trekker. In tegenstelling tot andere afnemers heeft Valtra geen eigen motorkapje ontworpen.

Valtra gaat voortaan ook smalspoortrekkers verkopen. Die worden ingekocht bij Carraro Agritalia, wat ook dezelfde trekkers levert aan John Deere, Massey Ferguson en Claas. - Foto: Mark Pasveer

Tot 105 pk

De nieuwe Valtra F-serie bestaat uit 4 modellen van 75 tot 105 pk motorvermogen, die 320 tot 405 Nm koppel leveren. De trekker is anderhalve meter breed, en de smalle uitvoering is 1,3 meter breed. Standaard is er een cabine met verwarming en airconditioning.

De krachtbron is een FPT-motor, 3.4 liter, viercilinder. Er zijn 2 motortoerentalgeheugenstanden. Dat is overigens een motorblok wat in veel smalspoortrekkers ligt die bij Carraro Agritalia en CNH worden gebouwd. De voorwielen hebben een maximale stuuruitslag van 55 graden, wat resulteert in een draaicirkel van 3,6 meter.

Ruim 3 ton

Transmissiekeuze: een mechanische omkeerinrichting, of een hydraulische omkeerinrichting. Dan is er keus uit een transmissie met splitter (resulteert in 24x24) of met een tweetrapspowershiftbak (wat een 24x12 betekent). Valtra levert tot 3 hydrauliekpompen die tot 97 liter olie per minuut verpompen.

De ‘brede’ F-serie weegt mét cabine, zonder chauffeur en frontgewicht 3.150 kilo en neemt 74 liter diesel mee (optioneel nog 30 extra). Er liggen 420/70R28-banden onder, en dan heeft de trekker 27 centimeter bodemvrijheid.

Vanaf 2020 wordt de F-serie gefaseerd leverbaar in Europa.