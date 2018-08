Lemken neemt Rumptstad en Steketee over

De Duitse fabrikant Lemken lijft de Nederlandse merken Rumptstad en Steketee in. Beide merken vallen in Nederland onder dezelfde holding, waarvan familie Veerman eigenaar is.

Dit nieuws maakte Anthony van der Ley, CEO van Lemken, bekend op een persconferentie in Zuid-Frankrijk. Na de overname blijven beide Nederlandse merken afzonderlijk van elkaar bestaan en blijven gevestigd in Stad aan ’t Haringvliet. Klaas Veerman blijft directeur van Rumptstad. Wel worden wellicht onderdelen van Rumptstad-ploegen uitgewisseld met Lemken-ploegen, zoals bepaalde risters. De Steketee-schoffelmachines vallen bij Lemken onder de crop care-divisie, onder leiding van de Nederlander Iljan Schouten.

Rumptstad blijft na de overname bestaan als eigen merk en blijft gevestigd in Nederland. Dat komt vooral dankzij het grote aantal trouwe klanten van dit merk. - Foto: Peter Roek

De Steketee IC-schoffelmachine kan cameragestuurd schoffelen, zowel in als tussen de rijen. - Foto: Fotopersbureau Dijkstra Slimme cameratechniek van Steketee Lemken heeft met name interesse in de slimme cameratechniek die Steketee heeft ontwikkeld om onkruidplanten te kunnen onderscheiden van het gewas. Deze techniek wil Lemken ook toepassen op zijn spuitmachines. Overnamebedrag onbekend Van der Ley wilde niet zeggen hoeveel geld gemoeid is met de overname. Lemkens huidige jaaromzet is € 360 miljoen, 11% meer dan het jaar ervoor. Op de lange termijn wil Van Der Ley naar een jaaromzet van € 600 miljoen. Lemkens CEO Anthoney van der Ley maakte de overname bekend. Van der Ley wil op termijn groeien naar een jaaromzet van €600 miljoen. - Foto: Hans Prinsen