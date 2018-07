Claas record 141.1 ha maaien in 8 uur

Claas heeft naar eigen zeggen een wereldrecord neergezet door 141,1 hectare te maaien in 8 uur.

De Axion 800 trekker en Disco 1100 RC triplemaaier deden dit in het gewas alfalfa. Topsnelheid was met maaien 30 km/uur en maximaal 50 km/uur in transport tussen de verschillende velden waarop de recordpoging plaatsvond. Gemiddeld maaide Claas 17,6 ha/uur met de triple combinatie.

Er waren 2 onvoorziene stops omdat chauffeur Tate Mesbergen een keer een stuk beton raakte en eenmaal moest checken of de maaier wel goed was opgeklapt.

Het vorige record werd volgens Claas gedaan in gras en zonder kneuzers terwijl toen ruim 40 hectare minder werd gemaaid.