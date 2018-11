Ag Leader komt met snellere gps-ontvanger

Ag Leader komt met een nieuwe gps-ontvanger. Het DualTrac-gps-systeem volgt ParaDyme en eerder de A5-gps-ontvanger op.

Die zijn bekend door hun dubbele ontvangstpunten. Tegelijk introduceert de producent van precisielandbouwtechnologie ook de GPS7500 enkele gps-ontvanger. De DualTrac bestaat in feite uit 2 van deze GPS7500-ontvangers op een balk die bovenop de cabine van een trekker of zelfrijder is te plaatsen.

Voordeel van de dubbele ontvanger is dat het systeem direct de rijrichting weet, ook bij zeer lage snelheden vanaf 80 meter per uur en makkelijker opstart vanuit stilstand. Ook is hellingcorrectie mogelijk.

Meer rekenkracht

De DualTrac heeft meer rekenkracht en geheugen dan zijn voorgangers om zich aan zoveel mogelijk gps- of Glonass-satellieten te koppelen. Daarnaast kan hij sneller opstarten, is er minder uitval door signaalverlies en stuurt het signaal sneller terug.

Naast Glonass kan dit multi-band gps-systeem ook Gallileo-, het Chinese Beidou- en het Japanse QZSS-netwerk ontvangen. Voor de koppeling aan de SteerCommand-stuurautomaat is er nu een aparte module in de cabine in plaats van ingebouwd in de antenne. Het eveneens externe modem kan draaien op 2G, 3G en 4G en is te voorzien van 2 SIM-kaarten.