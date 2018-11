Abemec neemt Van Arendonk Mechanisatie over

Abemec, zelfimporterende dealerorganisatie van onder andere Fendt, Massey Ferguson, Krone en Lemken, neemt Van Arendonk Mechanisatie over.

Dit hebben beide bedrijven bekendgemaakt. Per 1 januari 2019 gaan de activiteiten over naar Abemec.

Van Arendonk is onder andere dealer van Fendt, Valtra, Lemken en Krone. Het assortiment van Van Arendonk komt voor een groot deel overeen met dat van Abemec. De merken van Van Arendonk worden behouden en aangevuld met een deel van het Abemec assortiment.

Locaties in Flevoland en Gelderland

Van Arendonk Mechanisatie heeft 2 locaties in Flevoland: in Zeewolde en Dronten, en 1 in Gelderland: in Ermelo. Het dochterbedrijf Naaktgeboren in Tollebeek gaat niet over naar Abemec. Alle medewerkers van Van Arendonk treden in dienst van Abemec.

Met de overname versterkt Abemec vooral zijn positie in akkerbouwmechanisatie, precisielandbouw en mechanisatie in de biologische sector.

Abemec is dochteronderneming van BayWa

Na de overname bestaat Abemec uit 20 regionale werkplaatsen, vooral in Midden- en Zuid Nederland. Het hoofdkantoor, showroom en centraal magazijn zitten in Veghel. Abemec is sinds 2016 een dochteronderneming van het Duitse BayWa toen Agrifirm zijn aandelen in Agrimec/Abemec verkocht. Abemec realiseerde in 2017 een omzet van ruim € 89 miljoen.

Van Arendonk werd in 1992 opgericht door de overname van het vroegere Cebeco mechanisatie. 6 jaar later kwam er een 2e locatie bij. In 2014 werd het bedrijf actief buiten Flevoland, met de overname van VLM in Ermelo.