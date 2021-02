Foute Aerius-kaart snel hersteld

Kaarten in het Aerius-rekensysteem waarop landbouwgrond als stikstofgevoelig zijn ingetekend, moeten zo snel mogelijk worden hersteld.

Landbouwminister Carola Schouten biedt de provincies hulp aan om de fouten zo snel mogelijk te herstellen. “De verwachting is dat binnenkort duidelijk wordt hoe de provincies voornemens zijn dit op te lossen”, aldus landbouwminsiter in een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over het concept-wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering.

Reguliere landbouwgrond als stikstofgevoelig gekarteerd

Door een aanpassing van de kaarten met stikstofgevoelige gebieden in Aerius kwam aan het licht dat op verschillende plekken reguliere landbouwgrond als stikstofgevoelig is gekarteerd. Dat is bij voorbeeld het geval in de uiterwaarden langs de IJssel in Gelderland en Overijssel.

Zo snel mogelijk veranderen

De minister zegt dat bij gronden met regulier agrarisch gebruik geen sprake kan zijn van stikstofgevoelige natuur, omdat bij het gebruik (met name door bemesting) voedselrijke graslanden ontstaan die niet stikstofgevoelig zijn. Ook akkers zijn niet stikstofgevoelig stelt de minister. “Als in Aerius locaties zijn opgenomen waarvoor ten onrechte is aangegeven dat ze stikstofgevoelig zijn, is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt veranderd”, aldus Schouten.