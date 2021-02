Actieboer vrijgesproken van bedreigen motoragent

Melkveehouder Thijs Wieggers is vrijgesproken van het bedreigen van een motoragent tijdens een van de boerenprotesten vorig jaar.

Dat heeft de rechtbank in Dordrecht woensdag besloten. De actieboer stond afgelopen zomer na een protestactie oog in oog met een motoragent die zijn wapen had getrokken. Wieggers werd hierop gearresteerd. Dit deed de agent omdat hij vond dat de boer met z’n trekker op de agent inreed. De rechter ziet daarvoor te weinig bewijs en spreekt de boer dus vrij.

Rechts Thijs Wieggers, links Rutger van Lier. - Foto: Hans Prinsen

Wieggers heeft toen na zijn arrestatie laten weten dat hij niet de intentie had om op de agent in te rijden, maar op weg was naar een fastfoodrestaurant na een dag demonstreren. Het nieuws over de vrijspraak wordt door de melkveehouder en mede-actievoerder Rutger van Lier veelvuldig gedeeld op social media.

Het OM kan in principe nog in hoger beroep gaan om Wieggers als nog te laten veroordelen. Hiervoor is twee weken de tijd, maar Wieggers is voorlopig tevreden.