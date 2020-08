FDF wil dat Schouten opstapt na intrekken voermaatregel

Farmers Defence Force (FDF) roept boeren op om een spandoek aan de weg te hangen met de tekst ‘Schouten Opzouten’.

De actiegroep vindt dat landbouwminister Carola Schouten haar ontslag moet indienen, omdat ze de afgelopen maanden ‘onnodig heeft geterroriseerd’ door de maatregel boven het hoofd van de melkveehouders te houden.

Ook houden de actieboeren de minister verantwoordelijk voor het werk dat de politie en veiligheidsregio’s de afgelopen maanden hadden met het begeleiden van de boerenprotesten.

Geen draagvlak

Volgens FDF heeft de minister geen draagvlak in de sector en heeft ze gelogen en gemanipuleerd. ‘Voor zo’n minister blijft slechts éen optie over: opzouten!’, aldus FDF. Boeren die het hiermee eens zijn, worden gevraagd dat kenbaar te maken op een spandoek of bijvoorbeeld met verf op balen geschreven.