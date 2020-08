Agractie wil boeren voor de klas

Boerenactiegroep Agractie begint met het programma ’Boer in de klas’, op basisscholen. De organisatie wil kinderen kennis laten maken met de boerenpraktijk door agrarisch ondernemers te laten vertellen over het werk op de boerderij.

Kennis van de agrarische sector is een van de speerpunten van Agractie. “Basisschoolkinderen als de bestuurders en stemmers van morgen”, licht Agractie-bestuurder Ronne Smolders toe in een vlog. “De huidige vorm van boerderijeducatie bereikt niet alle kinderen, vooral scholen in de Randstad maken nog te weinig gebruik van de mogelijkheden. Dus we willen het laagdrempeliger maken, door gastboeren naar school te laten komen.” Wat Agractie betreft moet dit programma vooral een aanvulling zijn op de al bestaande initiatieven van educatie over de sector.

Ministerie ondersteunt programma

’Boer in de Klas’ gaat dit schooljaar van start. Boeren die gastboer willen zijn voor de klas, kunnen zich aanmelden bij Agractie. Er staat een vergoeding tegenover. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt het programma financieel.

Het onderdeel educatie heeft Agractie ook onder de aandacht gebracht tijdens het boerenprotest op 1 oktober vorig jaar. Dit is een uitwerking van de gesprekken die toen tussen de actieorganisatie en het ministerie zijn gevoerd.