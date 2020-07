Wolprijzen in het rood: verkoop wol kost geld

De prijzen voor Nederlandse schapenwol bereiken deze zomer een nieuw dieptepunt.

Dat blijkt uit de wolprijzen die de Wolfederatie recent bekend heeft gemaakt.

Dieptepunt

Witte wol levert 5 cent per kilo op. Voor zwarte, bonte, heide en overige wol geldt een negatieve prijs van 10 cent per kilo. Dat betekent dat schapenhouders per kilo geleverde wol 10 cent moeten betalen, in plaats van dat het wat oplevert. Van een gemiddelde vacht komt 3 tot 5 kilo wol. Dat betekent, in het gunstigste geval bij witte wol, dus een opbrengst van 15 tot 25 cent per schaap. De andere soorten wol kosten gemiddeld 30 tot 50 cent per schaap. Daar komt de prijs voor het scheren van de schapen nog bij. Voor kleine tot middelgrote schaapskuddes kost dat € 4 tot € 5 per schaap. Voor grote kuddes met honderden schapen ligt prijs soms lager, rond € 3 per schaap.

Wol dumpen

Ook in Engeland zijn de wolprijzen drastisch laag, mede veroorzaakt door het coronavirus. Zo laag zelfs dat sommige schapenhouders besluiten om de wol te dumpen.

Een kilo wol levert er gemiddeld 15 pence per kilo op, terwijl de kostprijs 37 pence per kilo is. “Voor deze prijs gaan en kunnen wij de wol niet leveren”, aldus een Britse herder op sociale media. In 2018 kregen Nederlandse schapenhouders nog zo’n 50 cent per kilo wol. In datzelfde jaar steeg de wolprijs in Australië naar een nieuw record: € 12 a € 13 per kilo.