Stikstofaandeel PAS-melders ongewis

Het is onduidelijk hoeveel stikstofruimte er precies nodig is voor bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof via een melding konden voldoen aan hun wettelijke verplichting.

Dat bleek donderdag 18 juni tijdens het Kamerdebat. Landbouwminister Carola Schouten liet weten dat zij de PAS-melders per brief gaat vragen of de gemelde activiteit nog steeds gaande is. Op basis daarvan moet het ministerie bepalen hoeveel stikstofruimte daarvoor nodig is. Tot nu toe is aangenomen dat er voor de PAS-melders gemiddeld 11 mol per hectare per jaar nodig is.

PAS-melders krijgen een brief

PAS-melders krijgen de komende weken een brief. Die dient er aan de andere kant ook toe om zogenoemde PAS-melders zekerheid te geven dat hun activiteit zal worden gelegaliseerd. De ministerzegt dat hun situatie zoals toegezegd zal worden ‘gelegaliseerd’. Doordat het Programma Aanpak Stikstof door de rechter aan de kant is gezet, is de wettelijke basis onder de PAS-meldingen weggevallen. Die moet worden hersteld door de bedrijven alsnog een vergunning te geven. Daar moet echter wel stikstofruimte voor worden vrijgemaakt.

Meer dan 3.600 meldingen gedaan

Bedrijven die wel een melding hebben gedaan, maar de activiteit niet hebben gerealiseerd, krijgen geen vergunning. Er zijn meer dan 3.600 meldingen gedaan onder het PAS. Bij de melding was de stikstofdepositie minder dan 1 mol per hectare per jaar. Was de berekende depositie hoger, dan moest een vergunning worden aangevraagd.