Slachterij Van Rooi twee weken langer dicht

Slachterij Van Rooi Meat blijft gesloten tot 17 juni. Daartoe heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dinsdag 2 juni besloten. De sluiting van de slachterij is daarmee veertien dagen verlengd.

De afgelopen dagen zijn steekproeven genomen onder medewerkers van Van Rooi. Daaruit kwam een besmettingsgraad van 17%. “Dat percentage is zodanig hoog dat we kunnen spreken van een besmettingshaard. Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt gaan alle medewerkers van Van Rooi Meat in Helmond vanaf dinsdag 2 juni, voor 14 dagen in quarantaine”, aldus de Veiligheidsregio.

Beroepsverbod voor medewerkers Van Rooi Meat

De 1.700 medewerkers krijgen een beroepsverbod. Dat betekent dat ze doorbetaald krijgen en niet ergens anders mogen gaan werken. Van Rooi slacht ongeveer 50.000 tot 55.000 per week. Hiermee valt een belangrijk deel van de 300.000 varkens die wekelijks in Nederland worden geslacht weg voor in ieder geval de komende twee weken.

18 medewerkers Vion Boxtel corona-positief

Ook werd vanmiddag bekend dat 18 medewerkers in een steekproef onder 105 medewerkers van Vion Boxtel positief zijn getest op corona. Het merendeel hiervan heeft lichte tot matige gezondheidsklachten. De medewerkers zijn vooral actief binnen de zogenoemde koude ruimten, zoals de snijzaal en veredeling. Op andere bedrijfsonderdelen zijn geen besmettingen aangetroffen.

Vion scherpt coronamaatregelen aan

Op advies van de GGD heeft Vion de coronamaatregelen in Boxtel aangescherpt. Maatregelen die Vion extra doorvoert zijn onder andere een dagelijkse grootschalige reiniging en desinfectie en een dagelijkse gezondheidscontrole onder medewerkers die het bedrijf betreden. Ook herhaalt de GGD de steekproef op een nog te bepalen moment.

Met de invoering van de extra maatregelen is de verwachting dat de productielocatie in Boxtel dinsdag en komende dagen minder varkens zal slachten. ‘Vion tracht de gevolgen voor haar leveranciers tot een minimum te beperken’, aldus Vion.

Eerder werd de slachterij van Vion in Groenlo voor een periode van twee weken gesloten en blijft daarmee tot in ieder geval 5 juni dicht.

Forse beperking slachtcapaciteit

Het aanhouden van de sluiting van Van Rooi Meat en het wegvallen van verwerkingscapaciteit bij Vion zorgen voor een aanmerkelijke beperking van de slachtcapaciteit. Deze week is de slachtcapaciteit in ons land in totaliteit daardoor 40% lager. Als de Vion-locatie in Groenlo volgende week weer draait, zij het met dezelfde protocollen en daarmee gepaard gaande productieverlies als in Boxtel en Apeldoorn, is de capaciteitsteruggang nog altijd 37%.

Slachterijen zagen dat de slachtgewichten de afgelopen week niet opliepen, ondanks de productiebeperking waar toen al sprake van was. Dat duidt erop dat het beperkte aanbod van slachtrijpe dieren voorkwam dat dieren boven de markt kwamen te hangen. Nu de capaciteit langere tijd significant lager is, is de kans groot dat niet alle varkens op de gewenste tijdstippen geleverd kunnen worden.

Medeauteur: Jacco Keuper