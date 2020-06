Bos op landbouwgrond slaat niet bij iedereen aan

Het idee van de Kamerfracties van SP en GroenLinks om landbouwgrond om te zetten in bossen, krijgt niet van alle partijen bijval.

CDA‘er Maurits von Martels zei dinsdag 9 juni in de Tweede Kamer dat meer bomen belangrijk zijn, maar dat de realisatie van het bomenplan vooral in steden, dorpen en parken moet worden uitgevoerd. Het CDA wil meedenken met serieuze alternatieven van SP en GroenLinks om een bossenregeling op te stellen, waarvan ook boeren gebruik kunnen maken. De oude bossenregeling is afgeschaft. Het CDA wil dat boeren een grotere rol krijgen bij de vergroening van het landschap.

Nationaal Bomenplan

Het Nationaal Bomenplan van SP en GroenLinks stond dinsdag op de agenda in de Tweede Kamer. De partijen willen bos op landbouwgrond aanleggen. Het bos kan op termijn als grondstof voor woningbouw en de meubelindustrie worden gebruikt, aldus de twee partijen. Tegelijk bepleiten de partijen om minder bomen te kappen in natuurgebieden.

Voor iedereen een win-winsituatie

Laura Bromet (GroenLinks) vindt dat een bomenplan in samenwerking met de boeren voor iedereen een win-winsituatie oplevert. Mede-initiatiefnemer Frank Futselaar meent dat met de aanleg van bos ook duurzame verdienmodellen voor de landbouw kunnen worden gecreëerd. De partijen berekenen dat een grote uitbreiding van het bosareaal met 100.000 hectare in 2030 zorgt voor een CO2-opslag die gelijk staat aan de uitstoot van ongeveer een miljoen auto‘s.