Bijna 1.000 reacties op wetsvoorstel stikstof

De extra openstelling van de internetconsultatie van het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering heeft in een week meer dan 700 extra reacties opgeleverd. Op dinsdagmiddag 9 juni waren 940 reacties gegeven op het wetsvoorstel.

De internetconsultatie werd op verzoek van de Tweede Kamer vorige week met een week verlengd. Die verlenging heeft vooral extra reacties uit de hoek van de natuurbeweging opgeleverd. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft afgelopen week zijn leden en donateurs opgeroepen te reageren op het wetsvoorstel. WNF had daarbij een concepttekst opgesteld, die belangstellenden konden kopiëren en plakken op de website van de rijksoverheid.

Herstelmaatregelen natuur

Het wetsvoorstel waarin maatregelen worden opgenomen om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verminderen en tegelijk ook herstelmaatregelen in de natuur uit te voeren, is een uitwerking van de kabinetsbrief van 24 april. Volgens de kabinetsplannen wordt tot 2030 de stikstofneerslag in natuurgebieden zodanig verminderd dat de helft van de kwetsbare natuur in een zodanige stikstoftoestand komt, dat er geen schade meer optreedt.

De internetconsultatie is nog open tot en met woensdag 10 juni. In de eerste week werden ongeveer 190 reacties gegeven.