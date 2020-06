Besmette nertsenbedrijven worden geruimd

De nertsenbedrijven die besmet zijn met het coronavirus worden geruimd. Dat bevestigen Haagse bronnen.

Het gaat dan in ieder geval om de acht locaties van zes bevestigde besmette bedrijven in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en in Sint-Anthonis. Woensdagavond 3 juni wordt duidelijk of een verdacht bedrijf in Venray ook besmet is.

Nieuwe stoppersregeling

Details over de hoogte van de vergoeding voor de geruimde dieren worden vanavond verwacht. Dan zal landbouwminister Carola Schouten ook een nieuwe stoppersregeling aankondigen voor nertsenbedrijven. Het gaat om een andere regeling dan de bestaande regeling voor tegemoetkoming in sloop- en ombouwkosten.

Linten bij een nertsenhouderij. De boerderij werd gesloten nadat bleek dat dieren besmet waren geraakt met het coronavirus. - Foto: ANP

Economisch aantrekkelijker om te ruimen

De markt voor nertsen is momenteel heel erg slecht, waardoor het economisch gezien aantrekkelijker zou kunnen zijn voor bedrijven om de dieren te laten ruimen. Om te voorkomen dat bedrijven in de verleiding komen om het virus te verspreiden, wordt deze stoppersregeling ingevoerd. Het moet bedrijven motiveren eerder te stoppen, in de aanloop naar het algehele houdverbod voor nertsen vanaf 2024.

Virusreservoir

Vanavond zullen de details over de regeling en het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen over de ontwikkeling van het virus op de bedrijven bekend worden. Hoewel de uitbraken op de eerste besmette bedrijven leken uit te doven, is het van groot belang om te zien hoe het virus zich ontwikkelt in de stal. Als het virus blijft rondwaren in de stal, mede door de geboorte van de pups, kan er een virusreservoir ontstaan. Dit kan een risico vormen voor de volksgezondheid.