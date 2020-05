Vion Apeldoorn donderdagochtend weer opgestart

De slachterij van Vion in Apeldoorn is donderdagochtend weer opgestart.

Vion kreeg van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland tot woensdagnacht 00.00 uur de tijd om gehoor te geven aan de eisen die de Veiligheidsregio stelde. Het vleesconcern heeft woensdagavond laten weten hieraan te zullen voldoen. Daaropvolgend mocht het slachtproces donderdagochtend weer beginnen.

Slachterij Vion gesloten wegens schenden coronarichtlijnen

Woensdag werd de slachterij in Apeldoorn afgesloten omdat de coronarichtlijnen geschonden werden. In zeventien busjes met arbeidsmigranten werd niet voldoende afstand gehouden.

CEO Ronald Lotgerink van Vion over de geconstateerde overtredingen: “De overtredingen betreffen voornamelijk de definitie van ‘huishouden’ binnen de geldende afspraken van transport. Wij meenden ook dat onze medewerkers die samenleefden in dezelfde woning tot een huishouden behoorden. Dat blijkt in strijd met de RIVM-restricties volgens de politie van Apeldoorn. We begrijpen de positie van de Veiligheidsregio’s. En wij gaan gehoor geven aan hun oproep.”

Touringcars voor personeel

Vion zette vanaf donderdagochtend vijftig touringcars in om de medewerkers naar de slachterijen te vervoeren. Vion noemt het vervoer de verantwoordelijkheid van de betreffende uitzendbureaus, maar geeft aan deze scherp te instrueren op een correcte uitvoering. Daarnaast zijn mondkapjes verplicht tijdens het woon-werkverkeer.

Vion-CEO Ronald Lotgerink:

Wij tolereren geen marchanderen met de afspraken die wij maken

Lotgerink liet gisteravond weten: “Wij instrueren onze medewerkers, uitzendbureaus en chauffeurs. En wij verwachten dat iedere onduidelijkheid over transport hiermee is weggenomen. Het betreft hier duizenden medewerkers en tientallen transportbewegingen. Honderd procent garantie op een foutloze start morgen bestaat niet. Maar wij tolereren geen marchanderen met de afspraken die wij maken.”