Test voor screening nertsen nog niet beschikbaar

Het testen van nertsenbedrijven op het coronavirus Covid-19 is nog niet begonnen, omdat de benodigde test nog niet beschikbaar is.

Dat bevestigen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De screening op de bedrijven is al wel begonnen. De NVWA verwacht voor 5 juni alle nertsenbedrijven te hebben bezocht voor de monstername in het kader van de screening op het coronavirus. Bij 25 bedrijven zijn inmiddels monsters genomen.

Resultaten screening over 2 weken

De Gezondheidsdienst voor Dieren verwacht de resultaten van de screening over 2 weken te hebben. De GD voert de testen uit. De benodigde Elisa-test om antistoffen aan te tonen is nu nog niet gereed. Omdat het om een nieuw virus gaat, moet een test ontwikkeld worden. Het proces van ontwikkeling en validatie is in de afrondende fase.

Sterfte op nertsenbedrijven

De screening van de nertsenbedrijven loopt naast een Early Warning System (EWS) naar Covid-19. Als er sterfte is op nertsenbedrijven, moeten de bedrijven deze dieren opsturen naar GD voor onderzoek, met een maximum van 5 dieren per keer. Deze dieren worden onderzocht op aanwezigheid van het virus. In het kader van dit onderzoek worden maximaal enkele tientallen monsters per dag getest.

Screening van nertsen, waar bloed voor wordt getapt, is gebaseerd op het voorkomen van antistoffen tegen het virus Covid-19. - Foto: ANP

Onderzoek humane monsters

In het laboratorium van GD worden ook humane monsters onderzocht op de aanwezigheid van het coronavirus. De mogelijkheid dat straks iedereen zich kan laten testen op corona heeft geen effect op de doorloopsnelheid van het nertsenonderzoek. “De humane monsters die GD onderzoekt op de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 worden getest op de PCR-afdeling van GD. De monsters worden via GGD’en, ziekenhuizen en laboratoria ingestuurd. Wij onderzoeken de monsters met behulp van PCR-testen (Polymerase Chain Reaction)”, legt een woordvoerder van GD uit. Met deze methode kan het genetische materiaal van het virus worden gedetecteerd.

“Wij beschikken over een groot diagnostisch laboratorium met een PCR-afdeling, waar jaarlijks tienduizenden monsters worden getest. GD kan dagelijks 1.000 monsters onderzoeken en dit uitbreiden tot een maximum van 2.000 monsters per dag. De monsters die binnenkomen via de EWS worden ook onderzocht met de PCR methode”, aldus de woordvoerder.

De screening van nertsen, waar bloed voor wordt getapt, is gebaseerd op het voorkomen van antistoffen tegen het virus Covid-19. Deze test wordt op een andere afdeling van het laboratorium uitgevoerd.

Screening konijnenbedrijven

Voor de screening van konijnenbedrijven wordt de test momenteel ook ontwikkeld en gevalideerd. De verwachting is dat deze binnen enkele weken gereed is.

Op 4 nertsenbedrijven zijn besmettingen met het coronavirus bij nertsen vastgesteld. In 2 gevallen is het virus overgedragen naar mensen. In verband met de besmettingen geldt een landelijk vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen. Volgende week besluit het kabinet of er extra maatregelen nodig zijn.