Slachterij Van Rooi Meat gesloten vanwege corona

De slachterij van Van Rooi Meat in Helmond (N.-Br.) is tot in ieder geval aanstaande dinsdag gesloten.

Dat besluit heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost donderdagavond genomen. Uit een steekproef door de GGD onder 130 mensen medewerkers, zijn 21 medewerkers positief getest op het coronavirus (16%). Volgens de Veiligheidsregio geven de testresultaten aan dat het risico bestaat dat het betreffende bedrijf een brandhaard is of op korte termijn kan worden van het virus. De steekproef werd uitgevoerd naar aanleiding van 3 positieve testen onder 43 medewerkers van de NVWA en KDS. Huisgenoten ook 2 weken in quarantaine De NVWA en KDS hebben aangegeven dat hun medewerkers de komende dagen uit voorzorg niet werken op het bedrijf. “Voor hen en voor alle andere medewerkers geldt dat werkzaamheden pas hervat kunnen worden als dat veilig is”, aldus de Veiligheidsregio. Wanneer dat is, is nog niet duidelijk. Bij Van Rooi werken ongeveer 1.700 mensen. De positief geteste medewerkers en hun huisgenoten moeten 2 weken in quarantaine. Een hotellocatie in de regio is hiervoor beschikbaar gesteld. Later vandaag meer informatie. Exterieur van Van Rooi Meat. Het slachthuis moet op last van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot 2 juni dichtblijven, nadat opnieuw medewerkers positief testten op het coronavirus. - Foto: ANP