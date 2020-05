Schouten kijkt naar doorberekening kosten NVWA

De kostentoerekening door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan het bedrijfsleven zal opnieuw worden bekeken.

Landbouwminister Carola Schouten zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het kostprijsmodel, op basis waarvan werkelijke kosten van diensten en producten van de NVWA bij het bedrijfsleven in rekening worden gebracht, zal heroverwegen.

Ze geeft aan dat het huidige model, dat in 2014 in overleg met het bedrijfsleven tot stand is gekomen, grofmazig is en weinig ruimte biedt om maatwerk te leveren voor verschillende sectoren. De minister zegt dat ze van plan is om vanaf volgend jaar vanuit de overheid € 6 miljoen minder bij te dragen aan de kosten van keuringen en inspecties die in rekening worden gebracht bij het bedrijfsleven.

Evaluaties

In een andere brief over de NVWA constateert de minister dat de vraag vanuit politiek en maatschappij niet aansluit bij wat de NVWA kan leveren. Dat komt naar voren uit de evaluaties over de situatie bij de NVWA,

Landbouwminister Carola Schouten schrijft dat de verbeteringen bij de NVWA in kleine stapjes worden gezet waarbij het werk en het vak van toezicht weer centraal staan. Medewerkers gaan zelf ‘voorop in de verbetering en professionalisering van hun eigen werk en vak’, aldus de minister.

Schouten geeft aan dat de de veranderingen bij de NVWA tijd nodig hebben, waarbij beleidsmakers, NVWA en de politiek gezamenlijk moeten optrekken.