Neerslagtekort verder opgelopen; veel groter dan in recordjaar 1976

Het neerslagtekort is opgelopen tot gemiddeld 117 millimeter in Nederland.

Dat meldt het KNMI in een update over de droogtesituatie. Dit jaar is nog steeds het droogste jaar ooit, en het verschil met recordhouder 1976 loopt de komende weken naar verwachting verder op. Er wordt amper neerslag verwacht. Over vijftien dagen is het tekort naar verwachting opgelopen tot 153 millimeter, bijna 50 millimeter meer dan in 1976 en het eveneens kurkdroge jaar 2018.

Ongelijk verdeeld

De neerslag is in mei tot nu toe erg ongelijk verdeeld. Het meeste viel op de Noord-Veluwe en Kop van Overijssel (max 20 millimeter),maar in grote delen van het land viel minder dan 10 millimeter.

Grootste tekort in het Zuiden

Het neerslagtekort is het grootste in het zuiden van het land (130 millimeter), maar de verschillen zijn niet heel groot. In het Noorden is ook nog een tekort van 110 millimeter. Het neerslagtekort is het verschil tussen de zogeheten referentiegewasverdamping en de gevallen neerslag gemeten vanaf 1 april. Het is dus niet het verschil in neerslag tussen nu en gemiddeld.

De beschikbare hoeveelheid water in de grond, afkomstig van neerslag die eerder in het jaar viel, telt niet mee. Dit jaar startte met een bijna overal herstelde grondwatervoorraad, als gevolg van een natte winter en vroeg voorjaar. Nu dalen de grondwaterstanden weer snel.