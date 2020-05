Gelderland keurt Veluws preventieplan wolven goed

Steunregeling moet in augustus werkbaar zijn voor Veluwse veehouders die preventieve maatregelen nemen.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland hebben het 'Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe' goedgekeurd. GS beogen de subsidieregeling op 23 juni 2020 vast te stellen, zodat deze in augustus 2020 werkbaar is voor Veluwse veehouders die preventieve maatregelen willen nemen tegen wolven in het leefgebied. Dat blijkt uit een Statenbrief van portefeuillehouder Peter Drenth aan Provinciale Staten (PS).

Advies overgenomen van commissie

GS hebben de voorgestelde subsidieregeling en het advies van de wolvencommissie overgenomen, en ter kennisgeving bij PS neergelegd. “Wij zijn van plan om de adviezen uit het preventieplan voor de voorgestelde vergoeding in de aanleg van wolfwerende afrasteringen volledig over te nemen en zo snel mogelijk te verwerken in subsidieregels”, schrijft Drenth in de Statenbrief. Dat kan dus betekenen dat provincie dit jaar nog maximaal € 500.000 uit moet keren. Volgend jaar is dat € 600.000. Dat geld komt uit het jaarlijkse potje Ambitie3, thema Natuur. Binnen dit budget is jaarlijks € 5,1 miljoen beschikbaar voor het Faunafonds. Gemiddeld is de laatste jaren € 4,5 miljoen uitgekeerd. Hieruit worden de tegemoetkomingen faunaschade betaald. Voor de wolf bedroeg dit vorig jaar € 3.000 in Gelderland. Ganzen veroorzaken verreweg de meeste schade in de provincie.

Kleine wijzigingen na reacties

Het concept lag vanaf medio april tot 30 april ter inzage. Alle belanghebbenden konden reacties insturen naar de wolvencommissie. Die reacties leidden tot enkele aanpassingen in het conceptplan, en tot nieuwe inzichten. Zo is extra opgenomen dat de wolf verjaagd mag worden in gebieden waar die niet gewenst is. Op welke manier blijft de grote vraag. Ook is er nu, naast schapen en geiten, aandacht voor andere landbouwhuisdieren, zoals zoogkoeien, kalveren en pony‘s. De commissie onderzoekt in de loop van dit jaar of daar ook maatregelen voor getroffen moeten worden. Tot slot moeten er waarschuwingsborden geplaatst worden bij elektrische afrasteringen, zodat iedereen gewaarschuwd is.

Niet waterdicht

Het preventieplan is niet geheel waterdicht. Het verdient nog enig schaafwerk en zal ondertussen aangepast moeten worden. Dat bevestigt ook voorzitter Van Geel in zijn brief aan GS: “Gebaande paden waren er niet op dit gebied, zodat vele nieuwe wegen verkend zijn. Dat betekent automatisch dat er altijd nog wat losse eindjes zullen zijn die nader ingevuld moeten worden.” Provincie vindt het belangrijk dat de regeling ‘snel’ in werking gaat, om zo de boeren te beschermen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten.

Onbeantwoorde vragen

Een viertal elementen uit de reacties vraagt de komende tijd extra aandacht van de provincie en de wolvencommissie: