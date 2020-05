ForFarmers verkoopt minder voer in eerste kwartaal

Veevoerbedrijf ForFarmers verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar minder voer. De totale afzet van mengvoer nam af met 3,8%. Het volume Total Feed, het totale pakket aan voer, advies en hulpmiddelen, kromp met 5,3%. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die het bedrijf vrijdag 1 mei publiceerde.

In Nederland/België daalde de afzet mengvoer sterker dan het volume Total Feed, vooral in de Nederlandse varkenssector. Het aantal varkens liep namelijk verder terug als gevolg van de stoppersregeling. In de herkauwerssector bleef de afzet mengvoer ongeveer gelijk. Dochterbedrijf Reudink, dat biologische voeders maakt, merkte druk op de volumes door toegenomen concurrentie.

Over de grens beduidend minder afzet Total Feed

In het Verenigd Koninkrijk daalde het volume Total Feed in alle sectoren ‘behoorlijk’, maar vooral in de varkenssector. Dat werd nog steeds negatief beïnvloed door het dalende aantal varkens bij een grote afnemer, gecombineerd met het beëindigen van onrendabele businessactiviteiten.

In Duitsland/Polen bleef het volume mengvoer ongeveer gelijk, maar daalde ook de afzet Total Feed. In Polen groeide de afzet in de herkauwers- en pluimveesector, ondanks de uitbraak van vogelgriep daar. Door een tekort aan biggen en minder vleesvarkens zat er druk op de afzet in de varkenssector.

Ondanks volumekrimp meer brutowintst

Door de kleinere volumes en lagere grondstofprijzen daalde de netto-omzet. Ondanks de volumekrimp steeg de brutowinst met 4,4%. Vorig jaar in dezelfde tijdsperiode had ForFarmers nog te maken met een negatieve inkooppositie van grondstoffen, waardoor de brutowinst toen onder druk stond. De onderliggende ebitda, de winst voor rente, belastingen en afschrijvingen exclusief incidentele posten, steeg met 44,1%.

Coronavirus maakt vooruitkijken onmogelijk

Tot nu toe ondervindt ForFarmers nog geen materiële impact van de maatregelen tegen het coronavirus. “Vooruitkijkend zien we marktomstandigheden door Covid-19 veranderen, met uitdagingen die zich aandienen voor onze klanten waarvan de uiteindelijke impact op ForFarmers nog onzeker is”, aldus CEO Yoram Knoop. Door de toegenomen onzekerheid, geeft het bedrijf geen verdere verwachtingen. Desondanks verwacht ForFarmers een betere onderliggende ebitda in het eerste halfjaar.