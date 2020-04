Waterschappen nemen maatregelen tegen droogte

In het Oosten en Zuiden nemen de eerste waterschappen maatregelen om de droogte het hoofd te bieden.

Waterschap Hunze en Aa’s, met het werkgebied in het oosten van Groningen en Drenthe, is begonnen met het aanvoeren van water uit het IJsselmeer om genoeg water in de sloten te hebben.

Ook zijn de oppervlaktewaterpeilen een maand eerder dan gebruikelijk op het hogere zomerpeil gezet.

Neerslagtekort en record-droogtejaar 1976

Landelijk heeft het de afgelopen weken amper geregend. Het neerslagtekort is op het woensdag 40 millimeter. Dat is meer dan de afgelopen twee droge jaren.

In 2018 was het voorjaar nat. De huidige lijn die het KNMI laat zien in de neerslaggrafiek, is dan ook fors hoger dan die van 2018 en dan die van record-droogtejaar 1976.

Omdat tot het einde van april geen neerslag van betekenis wordt verwacht, loopt het tekort volgens het KNMI op naar ongeveer 74 millimeter. Het gaat hierbij om het verschil tussen de hoeveelheid regen die valt en de hoeveelheid vocht die verdampt uit gewassen.

Nog geen beregeningsverboden

Er zijn vooralsnog geen beregeningsverboden uit oppervlakte- of grondwater afgekondigd. Wel zijn boeren inmiddels bezig met het beregenen van vooral ingezaaid bouwland, om de kieming te bevorderen.