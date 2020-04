Nieuw online platform voor directe verkoop

‘Alles vers van de boer’, is de naam van een nieuw online platform dat vraag en aanbod van boerenproducten bijelkaar wil brengen.

De website is een initiatief van Stichting Vrije Recreatie, een van de twee organisaties voor boerencampings in Nederland. Burgers die producten van een boerderij willen kopen, kunnen op postcode zoeken wat er in hun buurt beschikbaar is.

Site bemiddelt niet

Het platform is bedoeld voor iedere boer of tuinder die producten rechtstreeks wil verkopen, licht woordvoerder Bas van Mill van de SVR toe. “Dat kunnen boerderijwinkels zijn, maar ook anderen die nu graag rechtstreekse verkoop willen proberen.” De site bemiddelt niet tussen aanbieder en klant en speelt ook geen rol in de distributie of bezorging van de producten. Kosten zijn er niet aan verbonden voor de deelnemers.

Breder opgezet

De oorspronkelijke bedoeling was om met dit platform bezoekers van boerencampings extra service te bieden als ze op vakantie zijn. Via de site zouden ze kunnen zien welke boerenproducten in de omgeving verkrijgbaar zijn. Vanwege de coronacrisis is het initiatief eerder gestart en ook breder opgezet. Het is niet alleen gericht op kampeerders, maar op alle burgers die in hun eigen directe omgeving producten willen kopen bij de boer.

Tien aanmeldingen

Bij wijze van test hebben tien agrariërs verspreid over het land zich aangemeld op de site. Nu is het platform officieel gelanceerd. De SVR heeft 1.200 aangesloten campings in Nederland en 125.000 donateurs.