Kort coronanieuws: mkb en zzp hardst geraakt

Het Ierse zuivelbedrijf Lakeland ontslaat werknemers en mkb‘ers en zzp‘ers worden het hardst geraakt door de crisis. Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van vrijdag 17 april.

Tijdelijk ontslag 140 man bij Iers zuivelbedrijf Lakeland

Het Ierse zuivelbedrijf Lakeland Dairies heeft 140 werknemers tijdelijk ontslagen in verband met de sterk gedaalde vraag naar zuivel door de coronacrisis. Een deel van de andere arbeiders in de fabrieken gaat korter werken. De bestuurders van Lakeland Dairies hebben daarnaast hun eigen beloning met een niet nader bekend gemaakt percentage gekort.

Lakeland Dairies stelt dat de sluiting van de horeca en foodservice in heel Europa ‘dramatische gevolgen heeft voor de hele zuivelsector’. In Ierland zelf liggen de verkopen van verse melk en boter op een iets hoger niveau dan normaal. “Rapporten uit het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Verenigde Staten (VS) dat boeren melk moeten laten weglopen door het inklappen van de vraag hebben ernstige negatieve gevolgen voor de markt.” Vorige week deelde het zuivelbedrijf al mee de melkprijs voor maart met 1,81 cent per liter te verlagen naar 30 cent per liter.

Minder soorten vleeswaren bij Ter Beke

Het Belgische vleeswarenbedrijf Ter Beke, dat in ons land een reeks fabrieken heeft, heeft vanwege de gevolgen van de coronacrisis het assortiment moeten terugbrengen en een aantal productielijnen gestopt of vertraagd. Ter Beke heeft massaal geïnvesteerd in beveiligingsmaterialen voor de medewerkers, maar ziet zich door ziekmeldingen en door social distancing toch gedwongen in de productie in te grijpen.

Het Belgische concern had in maart eerst te maken met het hamstergedrag van de consument dat voor een zeer kortstondige stijging van de verkochte volumes zorgde. Inmiddels is de afzet via dat retailkanaal echter weer normaal.

Werkgevers trekken opnieuw aan de bel over faillissementswet

Een wet die faillissementen makkelijker kan voorkomen, moet vanwege de coronacrisis versneld door de Tweede en Eerste Kamer worden geloodst. Daarop hameren ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland opnieuw.

Volgens de werkgevers ligt er al enige tijd een wetsvoorstel klaar waarmee onnodig verlies van werkgelegenheid en kapitaal kan worden voorkomen. Via door dat voorstel geregelde gedwongen schuldsanering zouden bedrijven die in financiële problemen verkeren, toch kunnen doorgaan.

In maart stuurde ‘polderorgaan’ Stichting van de Arbeid, waarin zowel werkgevers als vakbonden vertegenwoordigd zijn, hier al een brandbrief over uit. Veel experts kwamen ook al met een vergelijkbaar pleidooi. Toch is er volgens de ondernemersorganisaties weinig beweging te zien in Den Haag. Er zijn eerder verschillende amendementen ingediend die een spoedige invoering van de wet in de weg staan.

VNO-NCW en MKB-Nederland erkennen dat het besluitvormingsproces zorgvuldig dient plaats te vinden. Maar omdat er nu al veel bedrijven zouden zijn die de nieuwe wet nodig hebben, opperen ze het voorstel eerst versneld aan te nemen en de praktijk vervolgens snel te evalueren.

Daarnaast vragen de ondernemersorganisaties aan de politiek in bepaalde gevallen uitstel van betalingen mogelijk maken ter voorkoming van coronagerelateerde faillissementen. Het zou dan gaan om de mogelijkheid voor bedrijven om betalingen op te schorten indien zij door de maatregelen rond de virusuitbraak in problemen zijn geraakt en de wederpartij niet bereid is om een betalingsregeling te treffen.

‘Zzp‘ers in mkb het hardst geraakt door coronacrisis’

Van alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) worden zelfstandigen zonder personeel (zzp‘ers) het hardst geraakt door de coronacrisis, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Panteia. Zzp‘ers verwachten het grootste omzetverlies over de maanden maart en april en kunnen het minst gebruikmaken van overheidssteun in vergelijking met de kleine en de grote mkb‘ers.

Panteia ondervroeg ruim 7.000 ondernemers, waarvan 66% meldde een lagere omzet te verwachten over de maanden maart en april in vergelijking met vorig jaar. De zzp‘ers onder hen vangen schijnbaar de hardste klappen. Zij hebben de minste mogelijkheden om kosten te besparen, komen vaak niet in aanmerking voor overheidssteun en verwachten over maart en april een omzetdaling van respectievelijk 67 en 71%. Bij de kleine mkb‘ers is dat 53 en 60%. De grote mkb‘ers verwachten respectievelijk 44 en 50% lagere omzetten.

Twee derde, exclusief de zzp‘ers, probeert kosten te besparen. Een derde doet dat door minder producten of diensten in te kopen. 40% geeft aan minder of geen flexibele arbeidskrachten meer in te zetten. Iets meer dan een tiende regelde bij de bank extra financiële ruimte. 5% van de bevraagde mkb‘ers ging over tot het ontslaan van personeel.

Lees verder onder de tweet.

Belastinguitstel en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarmee de overheid een groot deel van de loonkosten vergoedt, zijn de meest gebruikte steunregelingen van de overheid. In beide gevallen maakt ongeveer 40% van de ondervraagde ondernemers daar gebruik van. Een kwart deed een beroep op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), waarmee ondernemers die direct geraakt worden door de overheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus € 4.000 vergoeding kunnen aanvragen. 12% van de respondenten deed een beroep op de regelingen voor zzp‘ers.

Maar liefst 85% heeft nog geen contact opgenomen met de bank. Mkb‘ers met grote bedrijven doen dat vaker dan hun collega’s met een kleiner bedrijf. Van de bedrijven met meer dan 50 werknemers heeft ongeveer de helft contact gehad met de bank over enige vorm van steun. Dat contact verloopt niet altijd naar tevredenheid van ondernemers. Hoewel ongeveer de helft tevreden is, is een kwart van de ondernemers die contact hebben gehad met hun bank dat niet.

Mkb‘ers uit de sectoren reisbemiddeling, horeca en non-food lijden het grootste omzetverlies. Bij financiële dienstverleners, ondernemers in de bouw, advocaten en accountants valt de schade enigszins mee.