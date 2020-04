Kort coronanieuws: geen ondernemer ontloopt coronacrisis

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 3 april. In een peiling van de Kamer van Koophandel (KvK) denkt slechts 7% van de ruim 10.000 ondervraagde ondernemers niet of nauwelijks in de geldproblemen te komen. Gesprekken tussen Bayer en advocaten van aanklagers in de Roundup-rechtszaken lopen vertraging op door het coronavirus.

Leger ingezet bij Voedselbank

Den Haag – Defensie gaat de Voedselbank Haaglanden ondersteunen zodat de voedselbank weer operationeel kan worden. De voedselbank was noodgedwongen dicht vanwege gebrek aan vrijwilligers. Door inzet van logistieke specialisten hopen de voedselbanken in Leiden, Alphen aan den Rijn, Delft, Katwijk en Noordwijk weer grote partijen voedsel aangeleverd te krijgen, zodat ze weer voedsel kunnen uitleveren. Bij kleinere voedselbanken in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk krijgen mensen nu bonnen uitgereikt waarmee ze in de supermarkt terechtkunnen.

Vertraging schikkingspoging Roundup-rechtszaken door corona

Gesprekken tussen Bayer en advocaten van aanklagers in de Roundup-rechtszaken lopen vertraging op door het coronavirus. Dat zei CEO Werner Baumann in een interview met het Duitse Handelsblatt. Doordat het niet mogelijk is elkaar persoonlijk te spreken over een mogelijke schikking in de rechtszaken, vertraagt dat de onderhandelingen. Ook bemiddelaar Ken Feinberg zei eerder al dat de onderhandelingen vertraging oplopen door het virus. Bij de presentatie van de jaarcijfers van Bayer, eind februari, zei Baumann dat er geen deadline of tijdsplan is om tot een schikking te komen. Het laatste bekende aantal aanklachten tegen Bayer vanwege mogelijke kankerverwekkenheid van het middel Roundup staat op 48.600.

CBS: minder handel met China in februari

Nederland heeft in februari duidelijk minder goederen uit China ingevoerd door alle problemen rond de virusuitbraak. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt dat op te maken uit een eerste voorlopige raming van de handel in die maand.

In februari importeerde Nederland volgens de cijfers voor € 3,1 miljard aan goederen uit China. Dat was 6% minder dan een jaar eerder.

China nam na het uitbreken van het coronavirus begin dit jaar ingrijpende maatregelen. Tal van fabrieken kwamen stil te liggen. De productie in het land, en daarmee ook de export naar andere landen, nam sterk af.

Het CBS heeft de indruk dat die sterke terugval van de Chinese export nog niet volledig is terug te zien in deze voorlopige importcijfers van Nederland. Het statistiekbureau merkt verder op dat de import- en exportwaarde per land maandelijks doorgaans sterk fluctueren.

Britse zuivelsector wil steun overheid

De Britse organisatie voor de zuivelindustrie Dairy UK vraagt de overheid om steun voor zuivelfabrikanten en melkveehouders om het wegvallen van de vraag van de horeca, scholen en dergelijke op te vangen. “De regering heeft veel steun beloofd aan het bedrijfsleven in het algemeen, maar onze sector zal specifiek hulp moeten krijgen. De zuivelindustrie stelt alles in het werk om bestaande voorraden om te werken naar producten voor de supermarkten, thuisbezorging, export en voedselbanken. Maar dat alles vergt tijd. Bovendien compenseert dat niet de hele omzet die naar de horeca en de scholen ging”, aldus een woordvoerster. Door hamsteren lag de vraag naar melk en zuivelproducten, met name ook boter, in maart in het Verenigd Koninkrijk zo’n 15 tot 20% boven het normale niveau maar de verkopen aan de horeca zijn met 70% gedaald. Bovendien is het probleem niet ‘verdeeld’ over alle zuivelbedrijven omdat sommige specifiek voor de groothandel en horeca werken. Eén zo’n bedrijf, Freshways, heeft al gewaarschuwd dat boeren mogelijk melk weg moeten laten lopen omdat er geen afzet meer voor is. Freshways heeft bovendien de betalingstermijn voor melkleverende boeren tot 6 weken verlengd.

Omzet Belgische Lotus onder druk

De Belgische koekjesfabrikant Lotus Bakeries heeft de omzet aan de horeca en luchtvaartmaatschappijen in maart fors zien inzakken door de coronacrisis. De verkopen aan dat segment vertegenwoordigen rond de 10% van de groepsomzet. Aan de andere kant nemen de verkopen via de winkels wel toe.

Lotus, fabrikant van Speculoos en ook eigenaar van Peijnenburg, slaagt er tot nu toe in alle 12 fabrieken door te laten draaien. Daar zijn wel alle voorgeschreven maatregelen genomen om het personeel bescherming te bieden tegen mogelijke besmetting, aldus de onderneming in een tussentijds bericht aan de beurs. CEO Jan Boone: “Ik ben trots op en dankbaar aan alle medewerkers voor de manier waarop ze de huidige problemen aanpakken en de positieve instelling die ik te horen krijg bij gesprekken in de hele wereld. Ik wil hen dan ook nadrukkelijk bedanken.” Lotus zegt de uiteindelijke gevolgen van de crisis gezien de snelle ontwikkelingen en onzekerheid nog niet in te kunnen schatten. Lotus Bakeries boekte vorig jaar een omzet van ruim € 612,7 miljoen en maakte daarop een nettowinst van bijna € 75,8 miljoen.

Peiling: geen enkele ondernemer ontloopt coronacrisis

Vrijwel geen enkele ondernemer verwacht financiële problemen als gevolg van de coronacrisis te kunnen ontlopen. In een peiling van de Kamer van Koophandel (KvK) denkt slechts 7% van de ruim 10.000 ondervraagde ondernemers niet of nauwelijks in de geldproblemen te komen.

Meer dan een kwart van de ondervraagde ondernemers geeft aan nu al in de financiële moeilijkheden te zitten. Dat betreft vooral zelfstandigen en mkb‘ers met maximaal 9 personeelsleden. Voor grotere bedrijven ligt het moment dat ze financiële moeilijkheden verwachten verder in de toekomst.

Ook de horeca en persoonlijke dienstverlening springen er negatief uit. Van alle ondernemers uit deze sectoren geven bijna 4 op de 10 ondernemers aan nu al krap bij kas te zitten door maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus.

Door de maatregelen ligt veel werk stil. Meer dan de helft (52%) van de ondernemers geeft aan dat de reguliere werkzaamheden van hun bedrijf volledig zijn gestopt.

De overheid presenteerde onlangs een reeks steunmaatregelen om bedrijven gedurende de coronacrisis te helpen. Van de ondervraagde ondernemers noemde de grootste groep (circa 50%) de TOGS-regeling het relevantst. Hierbij krijgen ondernemers die direct getroffen worden door de coronacrisis € 4.000 compensatie. Ook de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen, kortweg Tozo, werd door bijna de helft genoemd als nuttige maatregel. Met die regeling kunnen zelfstandig ondernemers onder andere tot € 1.503 per maand ontvangen voor hun levensonderhoud.