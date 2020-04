Kort coronanieuws: coronahulpfonds Tonnies, bier-handgel naar ziekenhuis

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 1 april. Vleesconcern Tönnies richt een coronahulpfonds op en eerste bier-handgel naar ziekenhuizen.

Tönnies helpt corona-getroffenen met noodfonds

Vleesconcern Tönnies richt een coronahulpfonds op om in Rheda-Wiedenbrück – de thuishaven van het bedrijf – gezinnen en instellingen in de stad financiële bijstand te verlenen bij door de pandemie veroorzaakte problemen. Het familiebedrijf – de grootste varkensslachter in Duitsland – stelt voor het fonds € 500.000 beschikbaar. Topman Clemens Tönnies zegt dat het fonds zich speciaal richt op gezinnen met een laag inkomen, die niet door de overheid worden geholpen. Ook instellingen die van belang zijn voor het maatschappelijk leven kunnen op een bijdrage rekenen als ze in de problemen zijn gekomen. Voor de toekenning van hulp wordt samengewerkt met het stadsbestuur. Burgemeester Theo Mettenborg meent dat het vleesconcern met het initiatief blijk geef van een sterk verantwoordelijkheidsbewustzijn voor de stad. De bedoeling is dat de middelen uit het fonds op een zo onbureaucratisch mogelijke wijze worden uitgekeerd aan de noodlijdenden.

Eerste bier-handgel AB InBev naar Nederlandse ziekenhuizen

Bierbrouwer – AB Inbev doneert woensdag een eerste partij van 5.000 flessen desinfecterende handgel aan ziekenhuizen en zorginstellingen, meldt het bedrijf. Het bierbrouwconcern achter de merken Hertog Jan, Leffe, Hoegaarden en Jupiler maakt de handgel van restalcohol die overblijft na de productie van alcoholvrij bier. Ab InBev doneert in heel Europa partijen zelfgemaakte handgel. Vorige week begon de brouwer met het wegschenken van 26.000 flessen handgel en 50.000 liter ontsmettingsmiddel.

AB Inbev maakt de handgel van restalcohol die overblijft na de productie van alcoholvrij bier. - Foto: AB Inbev

Ierse loonwerker krijgt werkopdracht op afstand

Ziekenhuizen en zorginstellingen met een tekort aan die producten kunnen zich melden bij AB InBev. De eerste partij wordt gedistribueerd aan ziekenhuizen en een zorginstelling in het zuidwesten van het land. Voor de volgende partij, die naar verwachting komende week wordt geleverd, hebben zich al partijen uit de ambulancezorg, gehandicaptenzorg en enkele ziekenhuizen gemeld, aldus een woordvoerder.

De Irish Farmers Association heeft stringente werkafspraken gemaakt met de organisatie van loonwerkers Farm & Forestry Contractors in Ireland (FCI) zodat die loonwerkers ‘hun essentiële rol voor de Ierse boeren kunnen blijven vervullen.’

Loonwerkers blijven een belangrijke rol spelen om er voor te zorgen dat de gewassen worden ingezaaid en dat kunstmest en mest tijdig kunnen worden verspreid

Boeren moeten alle werkafspraken en andere instructies per telefoon, e-mail of andere online methode doorgeven aan de loonwerker of zijn personeel. Ook geldt er een protocol voor het feitelijke werk in het veld. Voorzitter Tim Cullinan van de IFA: ‘’Het is van het grootste belang dat alle partijen zich strikt aan deze richtlijnen houden. Gezien wat er momenteel allemaal op de boerderijen te doen is, moet iedereen zo veel mogelijk samenwerken. Loonwerkers blijven een belangrijke rol spelen om er voor te zorgen dat de gewassen worden ingezaaid en dat kunstmest en mest tijdig kunnen worden verspreid.”

De Ierse boerenbond dringt er bij haar leden ook op aan hun percelen akkerbouw zo snel mogelijk te rollen zodat er bij de oogst zelf minder machinestoringen op kunnen treden. ‘’We maken ons zorgen dat er straks, als de coronacrisis aanhoudt, niet voldoende onderdelen beschikbaar zijn dus we moeten er samen alles aan doen om problemen met de machines te voorkomen.”

Fransen willen melkproductie beperken

De Franse melkorganisatie Cniel heeft boeren opgeroepen de melkproductie in april te beperken om de hoeveelheid melk aan te passen aan de gedaalde vraag. Het advies is deze maand 2% tot 5% minder melk te produceren dan in april 2019. Cniel heeft een fonds van € 10 miljoen beschikbaar om boeren voor de lagere opbrengst te compenseren.

Dit is een buitengewone maatregel die de sector moet nemen, maar het is noodzakelijk dat iedereen op zijn niveau een bijdrage levert

De vraag is ook in Frankrijk vooral teruggevallen door de sluiting van de horeca. Veel restaurants serveren merkkaas als dessert maar die afzet is weggevallen, legt Roquifeuill uit. Daarnaast zijn ook de schoolkantines dicht waardoor er minder vraag is naar verse melk. Aan de andere kant is er veel vraag naar boter en houdbare melk maar omschakelen van de productie vergt tijd.

“Dit is een buitengewone maatregel die de sector moet nemen, maar het is noodzakelijk dat iedereen op zijn niveau een bijdrage levert”, zegt voorzitter Mr. Roquifeuill van Cniel, de economische organisatie voor de Franse zuivelwereld. Het Cniel berekent dat er in april door de seizoenspiek normaal gesproken 3,3% ofwel 64 miljoen liter meer melk wordt opgehaald dan in maart. Door de productie te beperken zou dat teruggebracht moeten worden tot hooguit 30 miljoen liter.

FvD wil alle besluitvorming stilleggen

Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft premier Mark Rutte opgeroepen om alle besluitvorming die geen betrekking heeft op het bestrijden van de coronacrisis uit te stellen. Volgens Baudet is het in landsbelang dat eerst de crisis wordt aangepakt. “Dan kunnen we straks weer in debat over stikstof, over de toetreding van Albanië tot de EU of over het van het gas afhalen van huizen. Neem geen controversiële besluiten in achterkamertjes, terwijl het parlement niet bijeen komt”, vindt Baudet. Hij verwijst onder andere naar de overleggen over het stikstofbeleid.

SP: dierenarts en dierverzorger cruciaal beroep

SP-Kamerlid Frank Futselaar vindt dat dierenartsen en dierverzorgers op de lijst moeten met cruciale beroepen. Hij heeft Kamervragen gesteld. Eerder riep PvdD landbouwminister Carola Schouten ook al op om dierenartsen op de lijst met cruciale beroepen te zetten. Futselaar wijst erop dat deze beroepsgroepen in het buitenland wel onder de cruciale beroepen vallen, waardoor kinderen opgevangen mogen worden door scholen of kinderopvang.