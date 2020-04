Geduld met Poolse commissaris raakt op

Het geduld van het Europees Parlement met landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski raakt op. Er is unaniem onvrede over de beperkte steun die Wojciechowski uittrekt voor de landbouw.

In een vergadering van de landbouwcommissie van het Europees Parlement legde Wojciechowski de kritiek van het parlement om in zijn voordeel. Dat het parlement vindt dat er meer moet gebeuren, helpt hem in de discussies binnen de Europese Commissie. Wojciechwoski maakte vorige week een steunpakket bekend dat € 80 miljoen bevat. “Dat is € 7 per Europese boer”, smaalde de Italiaanse oud-landbouwminister Paolo de Castro (sociaal-democratische fractie).

‘Te weinig, te laat en te beperkt’

Hoewel de Europese Commissie unanieme steun krijgt voor het pakket aan maatregelen, is het Parlement het er ook over eens dat het pakket bij lange na niet voldoende is. ‘Te weinig, te laat en te beperkt’, is het gevoel van de leden van de landbouwcommissie in het parlement.

Geen seun voor kalfsvleessector en de pluimveehouderij

Van verschillende kanten (onder ander door de Nederlandse VVD‘er Jan Huitema) werd gewezen op de desastreuze gevolgen van de coronacrisis voor de sierteelt, de kalfsvleessector en de pluimveehouderij. Er was verbazing over het feit dat de kalfsvleessector en de pluimveehouderij geheel buiten de steunmaatregelen zijn gebleven, terwijl er wel steun wordt gegeven aan de geiten- en schapenhouderij. Wojciechowski’s antwoord was dat er nu eenmaal minder lidstaten zijn waar de kalverhouderij en de pluimveehouderij schade ondervindt. “We moeten keuzes maken.”

‘Niet afhankelijk zijn van import’

De Europees Commissaris zei dat in deze crisis de kwetsbaarheid naar voren komt van sectoren die afhankelijk zijn van import (van veevoer) en export. Hij pleitte voor meer aandacht en focus voor korte ketens binnen de eigen regio‘s. Dat kwam hem op een verwijt te staan van de Ierse christendemocrate Mairead McGuiness, die de Eurocommissaris ‘economisch nationalisme’ verweet. Wojciechowski benadrukte dat hij tegen protectionisme is en voor één interne markt, “maar we hebben de lokale markten verwaarloosd. Voor sommige boeren is het gemakkelijker hun productie voor de export te verkopen dan in hun eigen regio. Het is ook in het belang van onze voedselzekerheid, dat we niet afhankelijk zijn van import”.