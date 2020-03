Zorgen over voldoende personeel door coronavirus

Onder werkgevers in de land- en tuinbouw zijn zorgen over de beschikbaarheid en opkomst van personeel.

Buitenlandse arbeidskrachten vertrekken naar hun thuisland en het is de vraag of nieuwe werknemers voor de oogst van sommige gewassen die binnenkort begint, kunnen of willen komen.

Tegen het einde van de week zal de oogst van asperges in zogenoemde minitunnels volop bezig zijn, maar het is spannend of ze overal wel geoogst kunnen worden. De vraag is of bijvoorbeeld Poolse seizoenarbeiders die wel willen komen, inderdaad de grens overkomen. Tot nu toe gelden sinds zondagmorgen beperkingen voor mensen die Polen in willen. Buitenlanders mogen Polen voor minstens 10 dagen niet in. Polen in het buitenland mogen wel terugkeren, maar moeten 2 weken in quarantaine.

Zorgen bij aardbeienteler door corona

Ook voor aardbeiteler Jan van Meer in Breda is personeel een zorg: “Ik heb in deze periode 60 personen nodig. Tien tot 15 zijn er niet gekomen. Een aantal van hen zei dat ze het nu in Brabant te heftig vinden, sommigen gaven aan dat ze geen vervoer hebben, omdat in Roemenië nog maar 10% van de bussen zou rijden.” Over de directe consequenties: “Vijftien man minder à 7,5 uur per dag, dat is elke dag 100 werkuren minder. Met trossen doorhalen is dat nog wel op te vangen, dan gaan we maar een paar dagen langer door. Voor het oogstwerk hebben we 80 mensen nodig, daar kun je niet mee schuiven.”

Nu niet planten, betekent straks niet oogsten

Bloemkoolteler Ton Slagter in Andijk vreest dat de overheid zo druk bezig is met allerlei andere zaken aangaande de corona-crisis, dat ze voorbijgaat aan het belang van voldoende personeel in de tuinbouw, en dus van een ongestoorde voedselvoorziening. “Dat is urgent. Nu niet planten, betekent straks niet oogsten. Ik denk dat de overheid daar niet van doordrongen is.” In zijn omgeving is momenteel nog veel buitenlands personeel aan het werk bij bloembollentelers. “Veel van die werkers gaan of willen naar huis, vanwege de dreigende sluiting van de grenzen van hun land en omdat niet duidelijk is hoe lang deze situatie van kracht blijft.”

Afzet richting groothandel en horeca

Onzekerheid is er ook over de afzet, bijvoorbeeld richting de groothandel en de horeca. Afzetkanalen die naast de retail zeker bij asperges een rol van betekenis spelen.

Ook uitzendbureau AB Werkt merkt de impact van het coronavirus. Volgens een woordvoerder is het vooral de vraag of de buitenlandse seizoensmedewerkers voor de oogst naar Nederland willen of kunnen komen. Het uitzendbureau merkt dat het moeilijk wordt om mensen uit Polen en Roemenië naar Nederland te halen. Daarom kijkt het bedrijf naar andere sectoren waar opdrachtgevers mogelijk minder mensen nodig hebben door impact van corona-maatregelen. Mogelijk kunnen deze mensen ingezet worden voor het werk in de voedselvoorziening, aldus de woordvoerder.

Onzekerheid komende oogstseizoen

AB Midden Nederland ondervindt op dit moment nog geen grote problemen door het coronavirus. Onder de buitenlandse medewerkers vertrekken slechts sporadisch mensen naar hun thuisland. Onzekerheid is er wel over het komende oogstseizoen. In het geval minder werknemers beschikbaar zijn, kijkt het uitzendbureau naar het ver- of herplaatsen van medewerkers.

Medeauteurs: Stan Verstegen, Joost Stallen, Ton van der Scheer