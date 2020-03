SMK verlengt certificaten vanwege corona

Stichting Milieukeur (SMK), de organisatie die de keurmerken On the way to PlanetProof, Milieukeur en Barometers uitgeeft, biedt de mogelijkheid om bestaande certificaten tot maximaal vier maanden te verlengen.

Vanwege de genomen maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het niet mogelijk om fysieke inspecties uit te voeren. SMK kiest ervoor om zoveel mogelijk de inspecties op afstand uit te voeren, door een administratieve controle van de relevante documenten uit te voeren en foto’s en video’s te beoordelen. Ook kunnen mensen telefonisch of via andere digitale wegen geïnterviewd worden voor de inspectie. Inspectie niet op afstand mogelijk Waar een volledige inspectie op afstand niet mogelijk is, staat SMK verlenging van de geldigheidsduur van de bestaande certificaten toe. Certificaathouders kunnen deze verlenging van maximaal vier maanden aanvragen. Daarvoor moeten ze onderbouwen waarom de inspectie niet op afstand gedaan kan worden. Het inspectiemoment wordt hiermee dus ook uitgesteld naar een later moment. Nieuwe aanvragers De uitzonderingsmaatregelen zijn niet mogelijk bij initiële inspecties van nieuwe aanvragers. Daarvoor geldt dat een inspectie volgens de gebruikelijke voorwaarden van het certificatieschema wordt uitgevoerd, inclusief fysieke controles. Het kan ook dat de inspectie op een later moment moet worden gepland zodra de overheidsmaatregelen weer zijn ingetrokken. Certificering voor stallen en kassen Hetzelfde geldt voor de certificering voor stallen en kassen na oplevering (MDV-stalcertificaat of GLK-kascertificaat), hier wordt tot nader order uitstel verleend. Het is toegestaan de geldigheidsduur van bestaande ontwerpcertificaten te verlengen met maximaal vier maanden na afloop van de nu afgekondigde beperkingen. Dit geldt ook voor doorlopende GLK-kascertificaten.