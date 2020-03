Rabobank pleit voor aanpassing borgstelling corona

De borgstellingsregeling voor ondernemers met financiële problemen door corona moet eenvoudiger worden.

Ook zou de provisie voor de regeling afgeschaft moeten worden. Rabobank-topman Wiebe Draijer pleitte voor aanpassing in het tv-programma Buitenhof. Het zijn regelingen voor MKB-bedrijven en bedrijven in de land- en tuinbouw. Volgens Draijer zou de regeling veel sneller gaan als banken bedrijven in groepen per sector kunnen beoordelen en niet per afzonderlijk bedrijf, zoals nu nog gebeurt. Draijer noemde als voorbeeld de horeca of sierteeltsector: “Als je kunt zeggen dat je in aanmerking komt omdat je een horecabedrijf bent of omdat je een sierteeltbedrijf hebt, dan gaat het een stuk sneller.”

Overbruggingslening

Het gaat om de zogenoemde Borgstellingsregeling voor MKB (BMKB-C) en de soortgelijke regeling voor de land- en tuinbouw (BL-C). De regelingen zijn verruimd vanwege de coronacrisis. Bedrijven kunnen een overbruggingslening aanvragen waarbij de overheid voor een groot deel van de lening garantstaat.

Provisie van € 3.500

Aanvragen lopen via de bank en worden afgehandeld door uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Bedrijven moeten een eenmalige provisie betalen van meestal 3% van de lening. Die provisie betalen de banken door aan de overheid via RVO.nl. Volgens Draijer gaat het in veel gevallen om een provisie van € 3.500 per aanvraag. Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland riep eind vorige week ook al op om de provisie voor de regeling af te schaffen. Hij noemde het een slecht signaal dat in deze crisis provisie voor steunmaatregelen betaald moet worden aan de overheid.