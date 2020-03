NVWA staakt deel keuringen

De NVWA stopt met ingang van vrijdag 27 maart met een deel van de keuringen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stopt een aantal keuringen, om te zorgen dat de keuringen in het belang van de voedselvoorziening kunnen doorgaan. Dat meldt de NVWA donderdag.

Geen exportcertificaten

Er zullen vanaf vrijdag 27 maart geen exportcertificaten worden uitgevoerd voor fokrunderen, paarden, schapen en geiten en slachtkoeien. Ook de certificering van bijzondere vogels of gezelschapsdieren wordt stilgezet. Procedures waarvoor dieren al in quarantaine zijn, zullen wel worden voortgezet. De sectororganisaties voor levend vee zijn door de NVWA per brief geïnformeerd.

Export slachtrunderen kan doorgaan

Doel van de maatregel is om de beschikbare capaciteit voor keuringen te concentreren op keuringswerkzaamheden in slachthuizen en voor certificering van exporten die van belang zijn voor de voedselvoorziening. De export van slachtrunderen kan gewoon doorgaan, maar niet de export van voor de slacht bestemde melkkoeien.

De NVWA zal vanaf maandag geen keuringen meer doen voor de mobiele dodingsunit, meestal aangeduid als mobiel slachthuis. Dat betekent dat niet- transportwaardige dieren op het bedrijf moeten worden behandeld of desnoods daar geëuthanaseerd worden. “Veehouders blijven verantwoordelijk voor het welzijn van hun dieren”, schrijft de NVWA.

Verplichte monstername

Daarnaast zal ook de verplichte monstername in het kader van het nationaal plan residuen vanaf maandag worden gehalveerd. Ook andere monsternamen op basis van de verordening microbiologische criteria worden opgeschort.

De NVWA vraagt de kalversector om de invoer van kalveren vrijwillig te beperken en meer Nederlandse kalveren in Nederland af te mesten, zodat er geen exportcertificaat nodig is. Ook vraagt de NVWA om de export van kwetsbare risico-slachtdieren te beperken.

Scrapie

Schapenbedrijven kunnen geen nieuwe scrapievrije status aanvragen. Schapenbedrijven die een scrapievrije status hebben, zullen op basis van een administratieve controle een verlenging krijgen.