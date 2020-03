‘Help ons oogsten’ doet beroep op Nederlanders

De woensdag aangekondigde online arbeidspool is vandaag live gegaan.

Sinds vanmorgen kunnen boeren en tuinders hun vraag naar personeel online zetten op helponsoogsten.nl. De website is een initiatief van de Taskforce Arbeid van de diverse sectorale en regionale agrarische organisaties, zoals Glastuinbouw Nederland en NFO. Het platform voor vraag en aanbod draait via LTO Arbeidskracht.

Aanmeldingen stromen al binnen

Via de website worden werkgevers in de land en tuinbouw gekoppeld aan personeel dat in andere sectoren zonder werk is komen te zitten. De aanmeldingen van beide kanten stroomden de afgelopen dagen al binnen. “Er zijn enorm veel bedrijven die zich melden met tekorten, maar aan de andere kant ook bedrijven die personeel over hebben”, aldus Yvonne dan de Ven van LTO Arbeidskracht.

Transportbedrijf met mensen over

“Zo hadden we net nog een mail van een transportbedrijf waar behoorlijk wat werkzaamheden zijn stilgevallen. Zij bieden zich nu aan om in de sector aan de slag te gaan.” Er ontstaan ook initiatieven uit eigen beweging. “Er is een aardbeienkweker in Brabant die werkt met horecapersoneel. Het is geweldig dat zulke bewegingen mogen ontstaan in deze crisis.”