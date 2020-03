Agrarische scholen: stages gaan in principe door

De stages van studenten aan agrarische (hoge)scholen gaan in principe door.

Dat blijkt uit navraag bij enkele scholen. Een woordvoerder van HAS Hogeschool in Den Bosch laat weten dat het beleid van de stagebieder leidend is. Deze maakt zelf afspraken met de stagiair over bijvoorbeeld thuiswerken. Wanneer bedrijven besluiten liever geen stagiairs meer op het bedrijf te ontvangen en thuiswerken geen optie is, zoals bij primaire bedrijven het geval kan zijn, zal per student worden gekeken naar een oplossing, aldus een woordvoerder van Aeres Hogeschool. Volgens hem is het allemaal maatwerk en wordt per student de situatie beoordeeld. Ook stages van studenten van het Zone college gaan in principe gewoon door. Studenten moeten de regels van het stage-adres volgen.

Geen reizen naar buitenland

Nieuwe reizen voor stages en excursies naar het buitenland vinden niet meer plaats. Voor studenten die al in het buitenland zijn, geldt het reisadvies van de overheid, aldus de scholen.