Sybe Schaap uit onvrede weg bij Stichting Agrifacts

Sybe Schaap trekt zich terug als lid van de raad van advies van Stichting Agrifacts (Staf). Hij doet dit uit onvrede met het optreden van Jan Cees Vogelaar, directeur van Staf en voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds, bij de presentatie van het stikstofonderzoek van vorige week.

Schaap heeft zijn terugtreden per mail kenbaar gemaakt aan Staf-voorzitter Jaap Haanstra, zo bevestigt hij tegenover Boerderij.

‘Denigrerende toon niet gepast in de discussie’

Schaap vindt dat Vogelaar de zaak te veel ‘politiseert’. “Het is prima als het Mesdagfonds onderzoek doet en feiten aandraagt. Het is ook normaal dat daar weer kritische reactie op komt. Dat hoort allemaal bij publieke debat. Zo kom je samen verder. Maar het optreden van Vogelaar vorige week bij de presentatie van het onderzoek van het Mesdagfonds en in tv-programma Nieuwsuur was helemaal verkeerd. Uitspraken als ‘Remkes moet weg’, ‘Rutte moet zich schamen’ en ‘Er is helemaal geen stikstofprobleem’, die kunnen niet. Die denigrerende toon is niet gepast in de discussie.”

Jan Cees Vogelaar (L) tijdens de presentatie van het onderzoek naar de stikstofmodellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). - Foto: ANP

Weg bij Staf, kritiek gaat over Mesdagfonds

Op de vraag waarom Schaap zich terugtrekt als lid van Staf, terwijl zijn kritiek gaat over het Mesdagfonds, zegt hij: “Mesdag wordt wel gesteund door Staf en Rotgers en Vogelaar werken allebei voor beide stichtingen. Het loopt allemaal door elkaar. Al dat gepolitiseer doet afbreuk aan de zoektocht naar de feiten waar we mee bezig zijn.”

Actiegroepen en activisme

Schaap stelt dat hij bij zijn toetreding tot Staf de verzekering heeft gekregen dat het alleen om feitenonderzoek zou gaan en dat Staf zich politiek neutraal zou opstellen. Het optreden van Vogelaar op het partijcongres van Forum voor Democratie (FvD), vorig najaar, vond hij al ‘uitermate teleurstellend’. De gebeurtenissen van afgelopen week gaven de doorslag, zo verklaart hij. Hij is bang dat Staf te veel gaat meedoen met actiegroepen en activisme en met FvD.

Kritisch over kwaliteit van overheidsbeleid

In een interview met Boerderij was Schaap onlangs nog erg kritisch over de kwaliteit van het overheidsbeleid en toonde hij begrip voor de onvrede onder boeren. Schaap is onder meer ondernemer, oud-lid van de Eerste Kamer (VVD), oud-dijkgraaf en hoogleraar.

Ik respecteer hem in hoge mate dus ik vind dit jammer

Jan Cees Vogelaar

Reactie Jan Cees Vogelaar

Vogelaar zegt in een reactie het vertrek van Schaap te betreuren. “Ik respecteer hem in hoge mate dus ik vind dit jammer.” Vogelaar beaamt dat de stikstofdiscussie erg gepolitiseerd is, maar wijst er ook op dat Mesdagfonds en Staf twee verschillende organisaties zijn. Staf-voorzitter Jaap Haanstra kon nog niet reageren. Het bestuur beraadt zich op de situatie.